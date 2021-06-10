Скончалась Лариса Шойгу, депутат Госдумы от Красноярского края и Тувы

Об этом сообщил руководитель фракции «ЕР» в Госдуме Сергей Неверов. Подробности смерти пока не сообщаются. Ларисе Шойгу было 68 лет, в Госдуму VII созыва она избиралась по партийным спискам.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в Чадане (Тувинская АССР), в 1977 году окончила Томский медицинский институт. Начала трудовой путь в Тувинской республиканской психиатрической больнице, где в итоге стала заместителем главного врача по лечебной работе. В 1998 г. была утверждена Правительством Республики Тува на должность первого заместителя министра здравоохранения республики. С 1999 года работала в Москве.

В 2005 году вступила в «Единую Россию», в Госдуме – с 2007 года. На парламентских выборах 2016 года была включена в региональный партийный список Единой России по Красноярскому краю и республике Тува.

Врач высшей категории. Заслуженный врач России.

Сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Обновлено в 19.15: Как сообщила РИА Новости заместитель главы фракции «ЕР» Раиса Кармазина, причиной смерти Ларисы Шойгу стал инсульт, вызванный коронавирусом.