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Президент Путин нашел Сергею Меняйло двух соперников

Президент Путин нашел Сергею Меняйло двух соперников
Иллюстрация: alania.gov.ru

Глава государства представил в парламент Северной Осетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Непрямые выборы пройдут президента РСО-Алания пройдут 19 сентября.

#НОВОСТИ

Как сообщил ТАСС спикер заксобрания региона Алексей Мачнев, президент России Владимир Путин внес три кандидатуры: врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова.

Напомним, 9 апреля 2021 года предыдущий глава республики Вячеслав Битаров ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности президента РСО-Алания был назначен полпред в СФО Сергей Меняйло.

Напомним, 26 августа президент РФ Владимир Путин встретился с Сергеем Меняйло в Кремле, чтобы обсудить перспективы социально-экономического развития региона.

Отметим, что замену полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе до сих пор не назначили.

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Автор: Петр Савельев
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