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Реализовать потенциал Сибири можно только сообща

Реализовать потенциал Сибири можно только сообща
Иллюстрация: предоставлено пресс-службой полпреда в СФО

За годы своей работы Красноярский экономический форум стал признанной площадкой для обсуждения на самом высоком уровне приоритетных вопросов развития страны.

#МНЕНИЯ
Участники форума получают возможность обменя-ться опытом, выработать перспективные направления государственной экономической и социальной политики. Проведение КЭФ именно на сибирской земле является импульсом к реализации потенциала регионов округа.
 
Прошедший 2020 год для всего человечества — это период коренных трансформаций в экономике, политике, общественной жизни. Пандемия коронавирусной инфекции привела к значительным человеческим потерям и серьезным экономическим потрясениям. При этом коронавирус и связанные с ним ограничения ускорили структурные изменения, предпосылки которых были сформированы ранее. Эти тенденции актуальны и для регионов СФО.
 
Снижение экономической активности, сокращение спроса на международных рынках негативно повлияли на доходы бюджетов сибирских территорий. В то же время регионы округа получили возможности интенсивного роста по ряду направлений. Было организовано производство медицинской техники, средств индивидуальной защиты. За рубеж из сибирских регионов поставлено около 1,5 млн тонн злаков и масличных культур на общую сумму 456 млн долларов. Таким образом, округ перевыполнил установленные нацпроектом годовые показатели по экспорту продукции АПК более чем на 17 %. 
 
Значимо, что в самый сложный момент, когда возникла необходимость перестраивать систему здравоохранения, руководители субъектов округа работали оперативно и слаженно. В соседние регионы осуществлялись поставки недостающих комплектующих для медтехники, совместно обсуждались вводимые ограничения, чтобы не допустить разрыва межрегиональных связей. Во многом благодаря такой консолидированной позиции был достигнут баланс между защитой жизни и здоровья граждан и сохранением предпринимательской деятельности.
 
Сегодня главой государства поставлена задача не только вернуть ключевые макроэкономические показатели страны на докризисный уровень, но и выйти на устойчивую траекторию социально-экономического развития. Обеспечение роста экономики и повышение качества жизни граждан напрямую связаны с выполнением мероприятий федеральных проектов и региональных программ, формированием благоприятного инвестиционного климата. Для достижения успеха в конкурентной среде необходимо находить новые форматы работы с инвесторами.
 
Одним из таких нестандартных подходов стала реализация комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь». Соглашение между главами Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия было подписано на площадке КЭФ в 2018 году. На данный момент КИП объединяет 32 проекта на сумму 1,9 трлн рублей. Этот успешный опыт следует тиражировать для расширения форм кооперации и взаимодействия между регионами округа. Нужно помнить, что только совместными усилиями нам удастся реализовать потенциал регионов Сибири, получить максимальный экономический эффект, а самое главное — улучшить условия жизни сибиряков.
 
Повестка КЭФ традиционно обращена к актуальным и значимым темам. Всем нам сегодня важно понимать, как выйти из пандемии с наибольшими возможностями, как эффективно использовать навыки, полученные в период кризиса. Уверен, расширение аудитории форума за счет онлайн-участников, включение в программу международных экспертных студий позволят совместно выработать ответы на эти непростые вопросы. 
 
Желаю участникам и гостям Красноярского экономического форума — 2021 интересных и результативных дискуссий, плодотворной работы на благо Сибири и всей России!
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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