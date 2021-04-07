Реализовать потенциал Сибири можно только сообща

За годы своей работы Красноярский экономический форум стал признанной площадкой для обсуждения на самом высоком уровне приоритетных вопросов развития страны.

Участники форума получают возможность обменя-ться опытом, выработать перспективные направления государственной экономической и социальной политики. Проведение КЭФ именно на сибирской земле является импульсом к реализации потенциала регионов округа.

Прошедший 2020 год для всего человечества — это период коренных трансформаций в экономике, политике, общественной жизни. Пандемия коронавирусной инфекции привела к значительным человеческим потерям и серьезным экономическим потрясениям. При этом коронавирус и связанные с ним ограничения ускорили структурные изменения, предпосылки которых были сформированы ранее. Эти тенденции актуальны и для регионов СФО.

Снижение экономической активности, сокращение спроса на международных рынках негативно повлияли на доходы бюджетов сибирских территорий. В то же время регионы округа получили возможности интенсивного роста по ряду направлений. Было организовано производство медицинской техники, средств индивидуальной защиты. За рубеж из сибирских регионов поставлено около 1,5 млн тонн злаков и масличных культур на общую сумму 456 млн долларов. Таким образом, округ перевыполнил установленные нацпроектом годовые показатели по экспорту продукции АПК более чем на 17 %.

Значимо, что в самый сложный момент, когда возникла необходимость перестраивать систему здравоохранения, руководители субъектов округа работали оперативно и слаженно. В соседние регионы осуществлялись поставки недостающих комплектующих для медтехники, совместно обсуждались вводимые ограничения, чтобы не допустить разрыва межрегиональных связей. Во многом благодаря такой консолидированной позиции был достигнут баланс между защитой жизни и здоровья граждан и сохранением предпринимательской деятельности.

Сегодня главой государства поставлена задача не только вернуть ключевые макроэкономические показатели страны на докризисный уровень, но и выйти на устойчивую траекторию социально-экономического развития. Обеспечение роста экономики и повышение качества жизни граждан напрямую связаны с выполнением мероприятий федеральных проектов и региональных программ, формированием благоприятного инвестиционного климата. Для достижения успеха в конкурентной среде необходимо находить новые форматы работы с инвесторами.

Одним из таких нестандартных подходов стала реализация комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь». Соглашение между главами Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия было подписано на площадке КЭФ в 2018 году. На данный момент КИП объединяет 32 проекта на сумму 1,9 трлн рублей. Этот успешный опыт следует тиражировать для расширения форм кооперации и взаимодействия между регионами округа. Нужно помнить, что только совместными усилиями нам удастся реализовать потенциал регионов Сибири, получить максимальный экономический эффект, а самое главное — улучшить условия жизни сибиряков.

Повестка КЭФ традиционно обращена к актуальным и значимым темам. Всем нам сегодня важно понимать, как выйти из пандемии с наибольшими возможностями, как эффективно использовать навыки, полученные в период кризиса. Уверен, расширение аудитории форума за счет онлайн-участников, включение в программу международных экспертных студий позволят совместно выработать ответы на эти непростые вопросы.

Желаю участникам и гостям Красноярского экономического форума — 2021 интересных и результативных дискуссий, плодотворной работы на благо Сибири и всей России!