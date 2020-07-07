Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.07
71,34
80,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вирусу»

Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вирусу»
Иллюстрация: sevkor.ru

Полномочный представитель президента сообщил, что решение о продлении или снятии ограничении в регионах с наибольшей динамикой заболеваемости, будет приниматься 8 июля на совместном совещании.

#НОВОСТИ

В ходе пресс-конференции Сергей Меняйло назвал три наиболее «проблемных» региона Сибири.

Если исходить из цифр, то наиболее тяжелая ситуация, конечно, сегодня у нас в Иркутской области и в Красноярском крае, наверное, Новосибирская область тоже. Также мы сегодня очень беспокоимся за Республику Алтай, потому что система здравоохранения и коечный фонд в регионе небольшие. Предварительно, губернатором Республики Алтай принято решение продлить определенные меры изоляции для того, чтобы потом не было вспышки», - цитирует Сергея Меняйло ТАСС.

В то же время по сравнению со среднероссийскими показателями в регионах Сибири показатель смертности от коронавирусной инфекции (3,06) более чем в два раза ниже общероссийского (7,02).

Полпред сообщил, что 8 июля он проведет совещание с главами регионов о снятии или продлении ограничений. Основным критерием для принятия решения будет не суточный прирост заболеваемости, а динамика как минимум за две недели минимум.

Напомним, власти Красноярского края продлили режим самоизоляции в регионе до 12 июля 2020 года.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская телеведущая и блогер Анастасия Поползина скончалась от ракаКрасноярская телеведущая и блогер Анастасия Поползина скончалась от рака
  • Доходный дом Юдина в центре Красноярска станет офисомДоходный дом Юдина в центре Красноярска станет офисом
  • Красноярцы дали имена двум новым теплоходам на ЕнисееКрасноярцы дали имена двум новым теплоходам на Енисее
  • В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководительВ департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководитель
  • В гостиничном комплексе «Каштак» произошел пожарВ гостиничном комплексе «Каштак» произошел пожар
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.