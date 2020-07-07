Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вирусу»

В ходе пресс-конференции Сергей Меняйло назвал три наиболее «проблемных» региона Сибири.

Если исходить из цифр, то наиболее тяжелая ситуация, конечно, сегодня у нас в Иркутской области и в Красноярском крае, наверное, Новосибирская область тоже. Также мы сегодня очень беспокоимся за Республику Алтай, потому что система здравоохранения и коечный фонд в регионе небольшие. Предварительно, губернатором Республики Алтай принято решение продлить определенные меры изоляции для того, чтобы потом не было вспышки», - цитирует Сергея Меняйло ТАСС.

В то же время по сравнению со среднероссийскими показателями в регионах Сибири показатель смертности от коронавирусной инфекции (3,06) более чем в два раза ниже общероссийского (7,02).

Полпред сообщил, что 8 июля он проведет совещание с главами регионов о снятии или продлении ограничений. Основным критерием для принятия решения будет не суточный прирост заболеваемости, а динамика как минимум за две недели минимум.

Напомним, власти Красноярского края продлили режим самоизоляции в регионе до 12 июля 2020 года.