Экс-губернатор Толоконский оценил экономическую и политическую ситуацию в крае

Большое интервью с Виктором Толоконским опубликовало издание «Континент Сибирь». Бывший полпред и губернатор рассказал о своем видении, как надо строить отношения власти и бизнеса.

DK.ru приводит некоторые цитаты из этого интервью.

Для меня принципиально важно, чтобы власть стояла на трех китах. Первый: безукоризненная репутация и человеческая порядочность. Второй: соблюдение закона во всех действиях. Третий: интересы будущего выше интересов настоящего, интересы людей выше личных, вопросы развития превалируют над конъюнктурой.

Специфика управления Красноярским краем (в отличие, например, от Новосибирской области) заключается в умении выстроить отношения с крупными компаниями и при этом реализовать стратегические интересы региона. Эти интересы, в свою очередь, завязаны на то, чтобы предприятия постоянно наращивали налоговый потенциал. А это зависит от роста, повышения эффективности производства, от того, что часто журналисты называют «социальной ответственностью» бизнеса. В моем понимании, это не только выделение средств на определенные проекты, а высокие показатели по таким критериям, как технологическая, экологическая, техногенная безопасность, хорошие зарплаты.

Не люблю оценивать работу нынешнего или других губернаторов края, с которыми меня связывает немало личного. Тем не менее, противостояние власти региона по отношению к «Норникелю» вызывает, мягко говоря, непонимание. По большому счету оно демонстрирует, что высшее руководство территории тормозит ее развитие, а в чем-то и подрывает основы будущего. Даже авария на одном из энергетических объектов норильского комбината должна объединить, мобилизовать, а не развести людей. Недопустимо, чтобы критическая ситуация препятствовала реализации программ развития. Наоборот, это импульс, повод для максимальной концентрации ресурсов и объединения усилий на дальнейший рост.

Для красноярской власти важнее не определять виновных в аварии, а то, станет ли она главным инициатором и организатором всех процессов развития. Чем больше край вложит ресурсов в развитие Норильска и Таймыра, тем выше будет налоговая отдача за счет повышения эффективности производства на всех предприятия «Норникеля». Мне представляется, что региональному бюджету по силам ежегодно дополнительно выделять 5-7 млрд рублей на развитие города. Такие инициативы, думаю, поддержал бы и «Норникель» собственным финансированием городской инфраструктуры.

Правительство края активно участвовало в разработке и реализации крупных экологические проектов на «РУСАЛе», как в Красноярске, так и в Ачинске. Мы ставили жесткие требования по экологическому оздоровлению производства перед «СУЭК» и «СГК». Одна из базовых функций власти – мотивировать бизнес на максимально эффективное выполнение социально значимых задач и сделать так, чтобы компании воспринимали это как органичный, естественный ход событий. Нельзя только требовать, важно стремиться к взаимодействию.

Увеличивать доходы бюджета – главная задача управления региона. Оно напрямую заинтересовано в повышении эффективности производственной сферы. Я – за самую высокую требовательность власти к вопросам экологии и безопасности.

Разъединение, конфликт тормозят развитие. Обоснованную тревогу вызывает ситуация в законодательном собрании края. Я не помню такого периода, когда разделение было настолько очевидно: одни депутаты находятся в парадигме позиции губернатора и правительства края, а другие против этой позиции, и все вместе понимают абсурдность решений.

Среди членов правительства, депутатов Законодательного собрания края, на уровне муниципальных образований много лидеров. Край силен общественными, ветеранскими, национальными организациями, объединениями, которые занимаются патриотическим воспитанием. Люди заинтересованы в преодолении непонимания. Пора переходить от конфронтации к эффективному сотрудничеству между бизнесом и региональным руководством.

Глава региона должен думать исключительно о стратегических интересах субъекта, быть представителем населения и, конечно, главы государства, без чьего доверия работать невозможно. Вот кем надо быть, а не «русаловцем», «норникелевцем» или выходцем из другой бизнес-структуры.