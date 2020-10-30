Губернатор Усс назначил полпреда по Эвенкии
Евгений Васильев, экс-глава Эвенкии стал полпредом губернатора края в Эвенкийском муниципальном районе, — распоряжение подписал руководитель края Александр Усс.
На первой рабочей встрече Усс и новый полпред по Эвенкии обсудили ряд первоочередных задач социально-экономического развития северной территории.
Вы всегда принадлежали к числу авторитетных управленцев в Красноярском крае, — отметил Усс. — Более пяти лет назад вы приехали на Север, достойно справились со всеми вызовами, которые возникали у вас за время работы. Для нас Эвенкия — особый регион с большими перспективами и инвестиционным потенциалом. Вы как никто другой знаете, как работать в этом регионе. Уверен, ваши опыт и знания позволят выполнять все функции на должном высоком уровне».
Справка
- Евгений Васильев родился 9 октября 1955 года во Владимирской области.
- В 1979 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-механик летательных аппаратов».
- 1992…1996 годы работал в должности первого заместителя главы администрации Красноярского края, первого заместителя губернатора края.
- 1999…2000 годы был заместителем губернатора края.
- 2004…2005 годы работал советником губернатора Эвенкийского автономного округа.
- 2006…2015 годы возглавлял управление общественных связей Совета администрации Красноярского края, управление общественных связей губернатора края.
- С 2015 года был главой Эвенкийского района.