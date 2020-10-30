Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.10
79,33
92,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Губернатор Усс назначил полпреда по Эвенкии

Губернатор Усс назначил полпреда по Эвенкии
Иллюстрация: instagram.com

Евгений Васильев, экс-глава Эвенкии стал полпредом губернатора края в Эвенкийском муниципальном районе, — распоряжение подписал руководитель края Александр Усс.

#НОВОСТИ

На первой рабочей встрече Усс и новый полпред по Эвенкии обсудили ряд первоочередных задач социально-экономического развития северной территории.

Вы всегда принадлежали к числу авторитетных управленцев в Красноярском крае, — отметил Усс. — Более пяти лет назад вы приехали на Север, достойно справились со всеми вызовами, которые возникали у вас за время работы. Для нас Эвенкия — особый регион с большими перспективами и инвестиционным потенциалом. Вы как никто другой знаете, как работать в этом регионе. Уверен, ваши опыт и знания позволят выполнять все функции на должном высоком уровне».

Справка

  • Евгений Васильев родился 9 октября 1955 года во Владимирской области.
  • В 1979 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-механик летательных аппаратов».
  • 1992…1996 годы работал в должности первого заместителя главы администрации Красноярского края, первого заместителя губернатора края.
  • 1999…2000 годы был заместителем губернатора края.
  • 2004…2005 годы работал советником губернатора Эвенкийского автономного округа.
  • 2006…2015 годы возглавлял управление общественных связей Совета администрации Красноярского края, управление общественных связей губернатора края.
  • С 2015 года был главой Эвенкийского района.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Иван Панов: Я продаю, даже когда покупаюИван Панов: Я продаю, даже когда покупаю
  • Депутаты горсовета предложили возить врачей на машинах чиновниковДепутаты горсовета предложили возить врачей на машинах чиновников
  • Красноярская компания стала резидентом «Сколково»Красноярская компания стала резидентом «Сколково»
  • Красноярский край включается в реализацию Арктической стратегии РоссииКрасноярский край включается в реализацию Арктической стратегии России
  • В Красноярских поликлиниках запустили горячие линии по коронавирусуВ Красноярских поликлиниках запустили горячие линии по коронавирусу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.