Губернатор Усс назначил полпреда по Эвенкии

На первой рабочей встрече Усс и новый полпред по Эвенкии обсудили ряд первоочередных задач социально-экономического развития северной территории.

Вы всегда принадлежали к числу авторитетных управленцев в Красноярском крае, — отметил Усс. — Более пяти лет назад вы приехали на Север, достойно справились со всеми вызовами, которые возникали у вас за время работы. Для нас Эвенкия — особый регион с большими перспективами и инвестиционным потенциалом. Вы как никто другой знаете, как работать в этом регионе. Уверен, ваши опыт и знания позволят выполнять все функции на должном высоком уровне».