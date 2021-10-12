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Депутаты Заксобрания поделили комитеты по-братски

Депутаты Заксобрания поделили комитеты по-братски
Иллюстрация: архив ДК

В новом составе краевого парламента будет десять комитетов – столько же, сколько и в прежнем, но функции их немного изменятся. Депутаты одобрили перемены единогласно.

#НОВОСТИ

Главное изменение – функции комитета по безопасности и защите прав граждан распределены по трем другим комитетам в соответствии с их профилем. Какая-то часть задач ушла в комитет по бюджету и госсобственности, какая-то – в комитет по государственному устройству и местному самоуправлению. Еще часть задач возложена на комитет по строительству и ЖКХ: ему отошли и вопросы гражданской обороны и ЧС.

После большого перерыва новоизбранные депутаты утвердили состав комитетов и их руководителей:

комитет по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан:
председатель — Валерий Чащин,
заместитель председателя — Виктор Кардашов;

комитет по экономике и налоговой политике:
председатель — Егор Васильев,
заместитель председателя — Андрей Метцлер;

комитет по природным ресурсам и экологии:
председатель — Виталий Дроздов,
заместитель председателя — Юрий Захаринский;

комитет по делам села и агропромышленной политике:
председатель — Владислав Зырянов,
заместитель председателя — Валерий Вэнго;

комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению:
председатель — Сергей Попов,
заместитель председателя — Галина Ампилогова;

комитет по развитию северных и арктических территорий и делам коренных и малочисленных народов:
председатель — Людмила Магомедова,
заместитель председателя — Валерий Фарукшин;

комитет по охране здоровья и социальной политике:
председатель комитета — Илья Зайцев,
заместитель председателя — Алена Миронова;

комитет по образованию и культуре:
председатель — Вера Оськина,
заместитель председателя — Ирина Субочева;

комитет по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды:
председатель — Александр Новиков,
заместитель председателя — Евгений Петренко;

комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций:
председатель — Алексей Кулеш,
заместитель председателя — Елена Пензина.

Напомним, сегодня состоялось первое заседание нового состава Законодательного собрания Красноярского края. Региональный парламент возглавил Алексей Додатко. У него будет четыре заместителя: один первый вице-спикер и три «обычных».

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Автор: Петр Савельев
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