Ирина Иванова и Захар Енджиевский покинули Горсовет

Сегодня на внеочередной сессии муниципального парламента депутаты приняли отставку своих коллег — они ушли в Заксобрание Красноярского края вместо отказавшихся соседей по партийным спискам.

Ирина Иванова, проходившая по спискам «Зеленых», получила право на мандат депутата ЗС вместо Сергея Шахматова, который отказался от него и решил остаться в Горсовете.

Либерал-демократ Захар Енджиевский же идет в краевой парламент из-за отказа лидера списка ЛПДР Владимира Жириновского и еще трех кандидатов, идущих перед ним (Енджиевским).

Ранее Горсовет покинул Александр Дроздов. В отличие от коллег, он ушел на повышение в Москву — он займет депутатское кресло в Госдуме РФ.

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Наталья Каптелинина не получила место в Госдуме

Как сообщила депутат горсовета в своем Facebook-аккаунте, региональная группа получила лишь два мандата, Каптелинина была в списке под третьим номером.