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Ирина Иванова и Захар Енджиевский покинули Горсовет

Ирина Иванова и Захар Енджиевский покинули Горсовет
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Сегодня на внеочередной сессии муниципального парламента депутаты приняли отставку своих коллег — они ушли в Заксобрание Красноярского края вместо отказавшихся соседей по партийным спискам.

#НОВОСТИ
Ирина Иванова, проходившая по спискам «Зеленых», получила право на мандат депутата ЗС вместо Сергея Шахматова, который отказался от него и решил остаться в Горсовете.
 
Либерал-демократ Захар Енджиевский же идет в краевой парламент из-за отказа лидера списка ЛПДР Владимира Жириновского и еще трех кандидатов, идущих перед ним (Енджиевским).
 
Ирина Иванова и Захар Енджиевский покинули Горсовет 1
 
Ранее Горсовет покинул Александр Дроздов. В отличие от коллег, он ушел на повышение в Москву — он займет депутатское кресло в Госдуме РФ.
 
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Вместе с ними от депутатских мандатов отказались еще четыре победителя выборов 2021 года. Теперь их портфели передадут соратникам по партии, которые шли в списках ниже.

Наталья Каптелинина не получила место в Госдуме

Как сообщила депутат горсовета в своем Facebook-аккаунте, региональная группа получила лишь два мандата, Каптелинина была в списке под третьим номером.

 

Автор: Петр Савельев
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