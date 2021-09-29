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В красноярском горсовете освободилось место. А может и два

В красноярском горсовете освободилось место. А может и два
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Один из депутатов муниципального парламента, можно сказать, пошел на повышение. Его мандат в горсовете пока останется бесхозным. Надолго ли — пока неясно.

#НОВОСТИ
Внеочередная сессия Горсовета Красноярска приняла отставку Александра Дроздова, сообщили в пресс-службе муниципального парламента.
Причиной досрочного сложения полномочий стала победа Дроздова на выборах в Госдуму РФ.
 
В красноярском горсовете освободилось место. А может и два 1
Я никуда не исчезаю — буду поддерживать контакты и с коллегами-депутатами, и с избирателями. Ведь мой округ по городскому Совету входит в округ, где я избирался в Госдуму», — сказал экс-депутат на сессии.
Напомним, что Дроздов был выбран в горсовет по избирательному округу № 16 Советского района, а в Госдуму он прошел по одномандатному округу № 55. Оба раза он представлял «Единую Россию».
 
В ближайшее время в красноярском горсовете может освободится еще одно место — Ирина Иванова получила шанс перейти в Законодательное Собрание края. Дело в том, что на последних выборах она шла второй в списке партии «Зеленые», которая по итогу голосования получила в ЗС один мандат. Он должен был достаться местному лидеру партии Сергею Шахматову, но тот от него отказался.
 
Примет ли Иванова такой подарок, пока неясно — в пресс-службе горсовета нет такой информации, а до нее самой дозвониться не вышло. Однако известно, что пока она полномочий депутата Горсовета не сложила.
 
Добавим, что в Горсовет Ирина Иванова избиралась по одномандатному округу № 18 от ЛДПР, но перед выборами 2021 года она покинула либерал-демократов и примкнула к экологам.
 
Поскольку и Дроздов, и Иванова — одномандатники, то судьбу освободившихся (одного или двух, пока вопрос) мандатов должны решить дополнительные выборы на тех округах, по которым избирались сложившие полномочия. Когда они состоятся (да и состоятся ли) пока неизвестно — ни в горсовете, ни в избиркоме Красноярска такой информацией не поделились.
 
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Автор: Петр Савельев
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