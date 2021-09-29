В красноярском горсовете освободилось место. А может и два
Один из депутатов муниципального парламента, можно сказать, пошел на повышение. Его мандат в горсовете пока останется бесхозным. Надолго ли — пока неясно.
Я никуда не исчезаю — буду поддерживать контакты и с коллегами-депутатами, и с избирателями. Ведь мой округ по городскому Совету входит в округ, где я избирался в Госдуму», — сказал экс-депутат на сессии.
Вместе с ними от депутатских мандатов отказались еще четыре победителя выборов 2021 года. Теперь их портфели передадут соратникам по партии, которые шли в списках ниже.
Дмитрий Дмитриев официально попрощался с Советским районом
Глава района выиграл выборы в Законодательное собрание края по одномандатному округу. Дальше он продолжит карьеру в качестве депутата. Первое заседание ЗС ожидается 11 октября.
Уволен полпред губернатора Красноярского края Сергей Батурин
Полномочный представитель губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району Сергей Батурин покидает должность по собственному желанию. Распоряжение подписал глава края Александр Усс