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Александр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей Арктики

Александр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей Арктики
Иллюстрация: krskstate.ru

Глава региона поставил перед депутатами задачи на ближайшие пять лет. Это развитие социальной сферы и ревизия промышленного наследия Красноярского края.

#НОВОСТИ
Он перечислил достижения края: разведка Олимпиадинского месторождения, строительство БОГЭС и Богучанского алюминиевого завода, современный аэропорт, взрывной рост нефтедобычи, университет и другие знаковые события новейшего времени. Всё это должно вдохновлять народных избранников на созидательный труд. 
 
Главная задача, по словам губернатора, развитие арктической территории и амбициозная цель сделать Красноярск столицей Арктики. Для этого необходимо существенно усилить работу в социальной сфере и критически посмотреть на промышленное наследие региона: какие производства надо сохранить, а от каких стоит отказаться.
Принципиальность в отстаивании своего мнения пойдёт только на пользу, а очернительство заведёт в тупик», — предостерёг губернатор.
 
Автор: Петр Савельев
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