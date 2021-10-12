Александр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей Арктики

Глава региона поставил перед депутатами задачи на ближайшие пять лет. Это развитие социальной сферы и ревизия промышленного наследия Красноярского края.

Он перечислил достижения края: разведка Олимпиадинского месторождения, строительство БОГЭС и Богучанского алюминиевого завода, современный аэропорт, взрывной рост нефтедобычи, университет и другие знаковые события новейшего времени. Всё это должно вдохновлять народных избранников на созидательный труд.

Главная задача, по словам губернатора, развитие арктической территории и амбициозная цель сделать Красноярск столицей Арктики. Для этого необходимо существенно усилить работу в социальной сфере и критически посмотреть на промышленное наследие региона: какие производства надо сохранить, а от каких стоит отказаться.