Сессия Заксобрания началась, но приехали не все

Новый созыв должен выбрать себе председателя, его заместителей, сформировать комитеты и согласовать их руководство, а также назначить сенатора в Совет Федерации.

Первое заседание Законодательного собрания Красноярского края в новом составе началось почти вовремя. Перед сессией для создания рабочего настроения депутатам по трансляции включили записи песен красноярских авторов и исполнителей о малой родине. Нужный настрой создавал и включённый в начале заседания ролик о значении и силе Красноярского края.

Напомним, в этом году кроме традиционных четырёх партий — ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР — в краевой парламент пробились представители партий «Зеленые» и «Новые люди».

Открыл сессию губернатор края Александр Усс, он произнёс короткое, но емкое напутствие, а также поздравил с днем рождения депутата Андрея Игнатенко, пожелав ему производственных успехов.

Вел сессию согласно уставу старейший по возрасту депутат Виктор Кардашов. Однако парламент начал работу не в полном составе: на сессию не приехала Людмила Магомедова, судя по оговоркам коллег, у неё проблемы со здоровьем.