Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.10
71,63
82,92
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сессия Заксобрания началась, но приехали не все

Сессия Заксобрания началась, но приехали не все
Иллюстрация: sobranie.info

Новый созыв должен выбрать себе председателя, его заместителей, сформировать комитеты и согласовать их руководство, а также назначить сенатора в Совет Федерации.

#НОВОСТИ
Первое заседание Законодательного собрания Красноярского края в новом составе началось почти вовремя. Перед сессией для создания рабочего настроения депутатам по трансляции включили записи песен красноярских авторов и исполнителей о малой родине. Нужный настрой создавал и включённый в начале заседания ролик о значении и силе Красноярского края. 
 
Напомним, в этом году кроме традиционных четырёх партий — ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР — в краевой парламент пробились представители партий «Зеленые» и «Новые люди». 
 
Открыл сессию губернатор края Александр Усс, он произнёс короткое, но емкое напутствие, а также поздравил с днем рождения депутата Андрея Игнатенко, пожелав ему производственных успехов.
 
Вел сессию согласно уставу старейший по возрасту депутат Виктор Кардашов. Однако парламент начал работу не в полном составе: на сессию не приехала Людмила Магомедова, судя по оговоркам коллег, у неё проблемы со здоровьем.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под Красноярском построят машиностроительный заводПод Красноярском построят машиностроительный завод
  • Эксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в КрасноярскеЭксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в Красноярске
  • Канатная дорога на Сопку открылась в КрасноярскеКанатная дорога на Сопку открылась в Красноярске
  • Склад с горючим горит под КрасноярскомСклад с горючим горит под Красноярском
  • Трассу возле Дрокино частично перекроютТрассу возле Дрокино частично перекроют
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.