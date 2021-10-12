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Депутаты Заксобрания выбрали себе спикера. Без сюрпризов

Депутаты Заксобрания выбрали себе спикера. Без сюрпризов
Иллюстрация: DK.RU

Выборы вышли безальтернативными, но демократичными. Пятеро из шести потенциальных кандидатов, выдвинутых новым составом краевого парламента, взяли самоотвод.

#НОВОСТИ
В результате тайного выдвижения самым популярным кандидатом в председатели ЗС стал Алексей Додатко. Не секрет, что Алексей Викторович давно мечтал о кресле в Заксобрании и как глава регионального отделения партии «Единая Россия» вполне мог рассчитывать на позицию спикера. 
 
Его кандидатуру в процессе выдвижения поддержали 43 депутата. Еще по одному выдвинули Захара Енджиевского, Алексея Кулеша, Сергея Попова, Дмитрия Свиридова и Дениса Терехова. Три депутата испортили бюллетень. 
 
После оглашения результатов выдвижения выяснилось, что кроме Додатко никто из претендентов в спикеры не хочет себе такой участи, включая бывшего спикера ЗС Свиридова. Все пятеро взяли самоотвод.
Я благодарен коллегам за доверие, и, если в результате голосования займу этот пост, обещаю оправдать их надежды», — не удержался от кокетства Алексей Додатко.
Исход голосования «был немного предсказуем»: для победы нужно было 27 голосов, Додатко набрал 48.
Автор: Петр Савельев
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