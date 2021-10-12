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Спикеру Заксобрания увеличили количество заместителей

Спикеру Заксобрания увеличили количество заместителей
Иллюстрация: DK.RU

По мнению депутатов ЗС, такой расклад (первый зам и три просто зама) может обеспечить истинную демократичность и представительство основных сил в краевом парламенте.

#НОВОСТИ
Выборы замов председателя Заксобрания прошли не менее конструктивно, дружно и благожелательно. В отличие от прошлого созыва количество вице-спикеров было увеличено — чтобы обеспечить полную демократию и представительство разных фракций. 
 
Депутаты хотели видеть в президиуме аж 16 своих коллег. Однако 12 кандидатов благоразумно взяли самоотвод. В результате на четыре вакансии остались четыре претендента: Сергей Натаров (ЛДПР), Андрей Новак (КПРФ), Сергей Попов (ЕР), Дмитрий Свиридов (ЕР).
 
Все они заверили, что понимают важность этого статуса, а Сергею Натарову пришлось отдельно отвечать на вопрос коллег, готов ли он работать конструктивно и на благо или намерен продолжать сеять смуту и скандал. Без пяти минут вице-спикер горячо уверил, что выборы остались в прошлом, начались рабочие будни, а значит, на интриги и прочие шалости времени нет. 
 
Итог голосования: Сергей Попов занял кресло первого заместителя председателя ЗС, остальные трое поделили места просто замов.
 
Отметим, что голосовали депутаты так же дружно, как и раньше. Натаров набрал 40 голосов, Новак — 42, Попов — 45 и Свиридов — 46. Кандидатура Попова как первого вице-спикера также не встретила сопротивления, одно лишь одобрение, 45 за и всего 4 против..
 
Интересно, будет ли краевой парламент так же принципиален в голосовании по острым вопросам социально-экономического развития края.
 
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Автор: Петр Савельев
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