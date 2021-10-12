Спикеру Заксобрания увеличили количество заместителей

По мнению депутатов ЗС, такой расклад (первый зам и три просто зама) может обеспечить истинную демократичность и представительство основных сил в краевом парламенте.

Выборы замов председателя Заксобрания прошли не менее конструктивно, дружно и благожелательно. В отличие от прошлого созыва количество вице-спикеров было увеличено — чтобы обеспечить полную демократию и представительство разных фракций.

Депутаты хотели видеть в президиуме аж 16 своих коллег. Однако 12 кандидатов благоразумно взяли самоотвод. В результате на четыре вакансии остались четыре претендента: Сергей Натаров (ЛДПР), Андрей Новак (КПРФ), Сергей Попов (ЕР), Дмитрий Свиридов (ЕР).

Все они заверили, что понимают важность этого статуса, а Сергею Натарову пришлось отдельно отвечать на вопрос коллег, готов ли он работать конструктивно и на благо или намерен продолжать сеять смуту и скандал. Без пяти минут вице-спикер горячо уверил, что выборы остались в прошлом, начались рабочие будни, а значит, на интриги и прочие шалости времени нет.

Итог голосования: Сергей Попов занял кресло первого заместителя председателя ЗС, остальные трое поделили места просто замов.

Отметим, что голосовали депутаты так же дружно, как и раньше. Натаров набрал 40 голосов, Новак — 42, Попов — 45 и Свиридов — 46. Кандидатура Попова как первого вице-спикера также не встретила сопротивления, одно лишь одобрение, 45 за и всего 4 против..

Интересно, будет ли краевой парламент так же принципиален в голосовании по острым вопросам социально-экономического развития края.

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Выборы вышли безальтернативными, но демократичными. Пятеро из шести потенциальных кандидатов, выдвинутых новым составом краевого парламента, взяли самоотвод.

Сессия Заксобрания началась, но приехали не все Новый созыв должен выбрать себе председателя, его заместителей, сформировать комитеты и согласовать их руководство, а также назначить сенатора в Совет Федерации.

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