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Замену выбывшим депутатам Горсовета выберут в следующем году. Но это не точно

Замену выбывшим депутатам Горсовета выберут в следующем году. Но это не точно
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Депутаты Александр Дроздов и Ирина Иванова сложили свои полномочия, поскольку были избраны в Госдуму и Заксобрания. Пока их округа будут без представителей в Горсовете.

#НОВОСТИ
Бюджет Красноярска выделит 36 млн рублей на довыборы в Горсовет в рамках корректировки бюджета, которую сегодня согласовала сессия муниципального парламента.
 
Напомним, что по итогам выборов 2021 года в Горсовете освободилось три места: Александр Дроздов ушел в Госдуму РФ, а Ирина Иванова и Захар Енджиевский — в Законодательное Собрание Красноярского края. Последний избирался по спискам, поэтому ему преемника выберет партия. Замену же Ивановой и Дроздову будут искать через дополнительные выборы на их округах — 16-му и 18-му.
 
Однако, как выяснилось на сессии, в бюджет заложили деньги на довыборы по четырем округам — плюсом к означенным двум идут 14-й и 17-й. Их представителями в Горсовете являются Андрей Модестов («Единая Россия») и Роман Рыбаков (ЛДПР).
 
В пресс-службе Горсовета сказали DK.RU, что не обладают информацией о том, что Модестов и Рыбаков хотят сложить полномочия. В краевом отделении ЛДПР DK.RU рассказали, что Рыбаков не будет слагать с себя полномочия в Горсовете, а в пресс-службе «Единой России» — что Модестов собирался доработать этот созыв, несмотря на переезд в Москву.
 
Представлявший корректировку глава департамента финансов мэрии Роман Одинцов, объяснил эту несуразицу тем, что эта поправка готовилась в спешке и была гипотеза, что Рыбакову могут предложить мандат депутата ЗС.
 
Также он пояснил почему эти деньги закладываются в бюджет 2021 года.
По закону, город должен профинансировать довыборы не позднее чем через 10 дней с момента их объявления. А такая возможность есть», — сказал Одинцов.
Как пояснил DK.RU депутат Горсовета Семён Сендерский, довыборы должны быть объявлены минимум за 80 дней до даты их проведения. И в 2021 году действительно теоретически можно успеть.
Но скорее всего пройдут они уже в 2022-м», — сказал Сендерский.
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Автор: Петр Савельев
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