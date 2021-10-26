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Губернатор края назначил нового полпреда. Им стал Алексей Членов

Губернатор края назначил нового полпреда. Им стал Алексей Членов
Иллюстрация: krskstate.ru

Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение о назначении Алексея Членова на должность полномочного представителя Губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району.

#НОВОСТИ

Глава региона уже обозначил полпреду первоочередные и перспективные работ. Он выразил уверенность в том, что у Алексея Членова достаточно опыта, чтобы успешно справляться с новыми задачами.

По словам Александра Усса, что Норильск и Таймыр — перспективные территории в плане инвестиционной привлекательности, кроме того, на повестке дня — реновация Норильска.

Это крупный инвестиционный проект Восток Ойл, который может сделать Красноярский край главным плацдармом нефте- и газодобычи не только применительно к России, но и мира. Что касается Норильска, то самое главное на повестке дня — радикальное изменение городской инфраструктуры. Сейчас принята серьезная программа, которая включает порядка 120 млрд рублей, и, кроме того, руководством компании «Норникель» принято решение выделить дополнительно 150 млрд по своей инициативе. Это позволяет рассчитывать на то, что при качественной организации строительных работ, обновлении инфраструктуры — теплосетей, энергоснабжения, можно реально получить новую столицу Арктики», — заявил губернатор.

Алексей Членов родился в 1976 года в селе Новая Солянка Рыбинского района. В 2008 году окончил Сибирский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», в 2013 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 1997 года — в органах госавтоинспекции, где прошел путь от инспектора ДПС города Красноярска до начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ранее стало известно, что у нашего региона появится новый министр экономического развития. Им станет 34-летняя Анна Гарнец.

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Автор: Юлия Тарабан
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