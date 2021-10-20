Уроженец Красноярска стал и.о. главы прокуратуры Пензенской области
На должность исполняющего обязанности главы прокуратуры Пензенской области назначен Александр Лейзенберг. Ранее он занимал должность прокурора Красноярска.
Александр Лейзенберг был назначен на должность первого заместителя прокурора Пензенской области 4 октября 2021 года.
Предыдущего руководителя надзорного ведомства Наталью Канцерову президент Владимир Путин освободил от должности.
Напомним, Александр Лейзенберг родился в Красноярске в 1974 году. Он получил юридическое образование в Красноярском государственном университете.
Свой профессиональный путь начинал с должности помощника прокурора Железнодорожного района города Красноярска.
Награжден нагрудным знаком отличия «За верность закону» III степени.
Отметим, 18 октября нового начальника получила красноярская таможня. Возглавлять ведомство будет Василий Костомаров. Стаж его службы в таможенных органах составляет 20 лет.
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