У Красноярской таможни новый начальник
С сегодняшнего дня на должность начальника Красноярской таможни назначен полковник таможенной службы Василий Костомаров. Стаж его службы в таможенных органах – 20 лет.
Коллективу Красноярской таможни нового руководителя представил начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.
Регион деятельности Красноярской таможни – стратегическая для СТУ территория, – отметил начальник СТУ. – Здесь базируется ряд флагманских не только для сибирской, но и для российской экономики предприятий. Уверен, профессионализм Василия Сергеевича, его серьезные организаторские способности, инициативность и ответственный подход к делу станут залогом достижения самых высоких результатов работы на красноярской земле».
Василий Костомаров родился 17 апреля 1978 года в Алтайском крае. В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
Службу в таможенных органах начал в 2002 году, возглавлял Новосибирский западный таможенный пост Новосибирской таможни, последние 5 лет занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Новосибирской таможни.
Василий Костомаров награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени, «Дмитрий Бибиков», Благодарностью и Почетными грамотами ФТС России.
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