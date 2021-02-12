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Сибирский таможенный пост меняет режим работы

Сибирский таможенный пост меняет режим работы
Иллюстрация: krskstate.ru

До этого момента Сибирская электронная таможня работала только по будням. Теперь оформить декларацию можно и в выходные — с утра и до позднего вечера (а может и позже).

#НОВОСТИ
Таможенный пост Сибирской электронной таможни будет работать без выходных с 9:00 до 22:00, сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.
В новом режиме центр электронного декларирования начнет работать с 15 февраля 2021 года.
 
Как уточняют в ведомстве, работа Сибирского таможенного поста (ЦЭД) может быть организована и в иное время, при наличии мотивированного запроса от заинтересованного лица. Для этого нужно обратиться в Сибирскую электронную таможню, указать планируемое время совершения таможенных операций, категорию и объем товаров, количество предполагаемых деклараций на товары.
 
Адрес для письменных обращений: 660010, г. Красноярск, просп. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150А. Адрес электронной почты: stu_set_odo@stu.customs.gov.ru.
 
Напомним, что Сибирскую электронную таможню в Красноярске создали в 2019 году. Свою сегодняшнюю прописку она получила в сентябре 2020-го. Тогда же стало известно, что с 2021 года Сибирская электронная таможня станет единственным таможенным органом в Сибири, где можно будет задекларировать товары в электронной форме.
Автор: Евгений Волошинский
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