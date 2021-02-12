Сибирский таможенный пост меняет режим работы

До этого момента Сибирская электронная таможня работала только по будням. Теперь оформить декларацию можно и в выходные — с утра и до позднего вечера (а может и позже).

Таможенный пост Сибирской электронной таможни будет работать без выходных с 9:00 до 22:00, сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.

В новом режиме центр электронного декларирования начнет работать с 15 февраля 2021 года.

Как уточняют в ведомстве, работа Сибирского таможенного поста (ЦЭД) может быть организована и в иное время, при наличии мотивированного запроса от заинтересованного лица. Для этого нужно обратиться в Сибирскую электронную таможню, указать планируемое время совершения таможенных операций, категорию и объем товаров, количество предполагаемых деклараций на товары.

Адрес для письменных обращений: 660010, г. Красноярск, просп. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150А. Адрес электронной почты: stu_set_odo@stu.customs.gov.ru.