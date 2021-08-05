Таможня пресекла контрабанду пиломатериалов: пытались вывезти в Китай

Незаконный перевоз пиломатериалов на 700 тысяч рублей остановили Сотрудники Сибирской электронной таможни, Сибирской оперативной таможни и сотрудники ФСБ.

Организация из Нижнеингашского района по поддельным документами планировала отправить в Китай 94,2 кубометра пиломатериалов из сосны обыкновенной. Факт преступления вскрылся при проверке документов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что организация скупала за наличный расчет лесоматериалы у местного населения, которые не могли использоваться в коммерческих целях.

Руководил преступной схемой 52-летний гражданин Китая. Его задержали и заключили под стражу.

Лесоматериалы изъяли в полном объеме.

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