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Меньше в весе, но больше в цене: куда уходит сибирский лес?

Меньше в весе, но больше в цене: куда уходит сибирский лес?
Иллюстрация: Яндекс

Объем экспорта леса из Сибири в первом полугодии 2021 года уменьшился в весе на 11%. Однако в стоимости вырос на 2%. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

#НОВОСТИ

Объем вывезенной обработанной древесины составил около 6,7 млн куб. м стоимость около $1,1 млрд. В физическом выражении это меньше, чем в первом полугодии 2020 года почти на 15%, в стоимостном — выше на 1,3%». — отметили в ведомстве. 

Чаще всего за рубеж отправляют пиломатериалы, объем их экспорта составил 88%. На круглый лес пришлось всего 12%.

Сибирский лес экспортировали в 51 страну мира, больше 60% всего экспорта ушло в Китай.

Отправят лес также в Японию (8,7%), Узбекистан (5,7%) и Германию (4,1%).

Всего было экспортировано более 8,2 млн куб. м древесины на сумму свыше $1,2 млрд.

 

Автор: Юлия Тарабан
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