Клумбы Красноярска украсят 1 млн цветов
На уличных клумбах в Красноярске этой весной будет высажен почти 1 миллион цветов из оранжереи УЗС — петунии, цинерарии, сальвии, клеомы, бегонии.
Пересаживать растения в клумбы на открытом воздухе начнут ближе к лету — цветы очень чувствительны к температуре окружающего воздуха.
Проведение работ по высадке однолетних растений в клумбы будет осуществляться при завершении резких перепадов температур в начале июня. Работы по вертикальному озеленению будут проводиться в конце мая», — сообщают в пресс-службе горсовета Красноярска.
Кроме того, на улицах краевого центра появятся ставшие уже традицией кадки с пальмами и туями в количестве более 200 единиц.
Напомним, что в 2020 году по сообщениям СМИ было высажено 3 млн цветов.
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