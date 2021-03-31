Клумбы Красноярска украсят 1 млн цветов

На уличных клумбах в Красноярске этой весной будет высажен почти 1 миллион цветов из оранжереи УЗС — петунии, цинерарии, сальвии, клеомы, бегонии.

Пересаживать растения в клумбы на открытом воздухе начнут ближе к лету — цветы очень чувствительны к температуре окружающего воздуха.

Проведение работ по высадке однолетних растений в клумбы будет осуществляться при завершении резких перепадов температур в начале июня. Работы по вертикальному озеленению будут проводиться в конце мая», — сообщают в пресс-службе горсовета Красноярска.

Кроме того, на улицах краевого центра появятся ставшие уже традицией кадки с пальмами и туями в количестве более 200 единиц.

Напомним, что в 2020 году по сообщениям СМИ было высажено 3 млн цветов.

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