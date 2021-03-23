«Краскон» признали на международном уровне
Конфеты красноярской кондитерской фабрики признали лучшими по качеству из продукции почти трех десятков подобных компаний из разных стран. Также эксперты оценили широкий ассортимент.
Компания «Краскон» завоевала золотые медали и получила Гран-при X Международном смотре кондитерских изделий «Инновации и традиции». Об этом рассказали в Министерстве сеьского хозяйства и торговли Красноярского края.
Конкурс проходил в Москве. В нем принимало участие 29 кондитерских предприятий из пяти стран мира. Представлено было 124 образца продукции.
Из всего этого многообразия наиболее высоко эксперты оценили ассортимент и качество красконовских конфет «Краскошино Загорье», «Тесоро жгучий шоколад», «Радость в ладошке с шоколадным вкусом» и набор «Черемуховый букет».
Смотр строгий и беспристрастный, так как образцы предоставляются экспертам на оценку без указания производителей. Победы в таких конкурсах задают очень высокую планку, которую хочется удерживать и повышать», — говорит главный технолог «Краскона» Надежда Гуменко.
Напомним, что осенью 2020 года на «Красконе» завершили внедрение технологии бережливого производства на линии по производству конфет с помадным корпусом. В результате их производство выросло на фабрике почти вдвое.