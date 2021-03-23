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«Краскон» признали на международном уровне

«Краскон» признали на международном уровне
Иллюстрация: krskstate.ru

Конфеты красноярской кондитерской фабрики признали лучшими по качеству из продукции почти трех десятков подобных компаний из разных стран. Также эксперты оценили широкий ассортимент.

#НОВОСТИ
Компания «Краскон» завоевала золотые медали и получила Гран-при X Международном смотре кондитерских изделий «Инновации и традиции». Об этом рассказали в Министерстве сеьского хозяйства и торговли Красноярского края.
 
Конкурс проходил в Москве. В нем принимало участие 29 кондитерских предприятий из пяти стран мира. Представлено было 124 образца продукции.
 
Из всего этого многообразия наиболее высоко эксперты оценили ассортимент и качество красконовских конфет «Краскошино Загорье», «Тесоро жгучий шоколад», «Радость в ладошке с шоколадным вкусом» и набор «Черемуховый букет».
Смотр строгий и беспристрастный, так как образцы предоставляются экспертам на оценку без указания производителей. Победы в таких конкурсах задают очень высокую планку, которую хочется удерживать и повышать», — говорит главный технолог «Краскона» Надежда Гуменко.
Напомним, что осенью 2020 года на «Красконе» завершили внедрение технологии бережливого производства на линии по производству конфет с помадным корпусом. В результате их производство выросло на фабрике почти вдвое.
Автор: Евгений Волошинский
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