Красноярск временно закроют для грузовиков

Этим власти хотят уберечь городские дороги в период весеннего потепления. После нормализации погодных условий ограничения снимут. Попробовавших проигнорировать запрет ждут штрафы и лишение прав.

Грузовым автомобилям временно запретят ездить по Красноярску. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Как рассказали в администрации города, это ежегодная мера, которая призвана снизить нагрузку на дороги в весенний период.

В это время начинает активно сходить снег, оттаивает почва, в грунте начинается движение подземных вод. Это может привести к снижению несущей способности некоторых участков дорог», — говорят в департаменте.

Ограничения начнут действовать с сегодняшнего дня — 19 апреля. Распространяться они будут на грузовики с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны. Степень загруженности автомобиля роли играть не будет.

Не будут они распространятся лишь на транспорт, указанный в постановлении Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п . Остальным придется либо искать другие пути проезда, либо оформить специальное разрешение в городском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства (ул. Калинина, 75/4, кабинет 204, тел. 217-97-72).

Если на дороге окажется транспорт без такого разрешения, то его владельцу грозит штраф до 500 тыс. руб., а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев», — предупреждают в мэрии.

Планово ограничения перестанут действовать 18 мая. Но как говорят в департаменте горхозяйства, в зависимости от погоды их могут продлить на непродолжительный срок.