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Красноярск временно закроют для грузовиков

Красноярск временно закроют для грузовиков
Иллюстрация: trucksale.ru

Этим власти хотят уберечь городские дороги в период весеннего потепления. После нормализации погодных условий ограничения снимут. Попробовавших проигнорировать запрет ждут штрафы и лишение прав.

#НОВОСТИ
Грузовым автомобилям временно запретят ездить по Красноярску. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.
 
Как рассказали в администрации города, это ежегодная мера, которая призвана снизить нагрузку на дороги в весенний период.
В это время начинает активно сходить снег, оттаивает почва, в грунте начинается движение подземных вод. Это может привести к снижению несущей способности некоторых участков дорог», — говорят в департаменте.
Ограничения начнут действовать с сегодняшнего дня — 19 апреля. Распространяться они будут на грузовики с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны. Степень загруженности автомобиля роли играть не будет.
 
Не будут они распространятся лишь на транспорт, указанный в постановлении Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п. Остальным придется либо искать другие пути проезда, либо оформить специальное разрешение в городском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства (ул. Калинина, 75/4, кабинет 204, тел. 217-97-72).
Если на дороге окажется транспорт без такого разрешения, то его владельцу грозит штраф до 500 тыс. руб., а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев», — предупреждают в мэрии.
Планово ограничения перестанут действовать 18 мая. Но как говорят в департаменте горхозяйства, в зависимости от погоды их могут продлить на непродолжительный срок.
 
Напомним, что с 19 декабря 2020 года в Краснорске действует новая схема движения грузовиков. Основные изменения тогда коснулись Центрального, Советского, Октябрьского и Свердловского районов.
Автор: Евгений Волошинский
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