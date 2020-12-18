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Ограничения на движение большегрузов в Красноярске начнут действовать завтра

Ограничения на движение большегрузов в Красноярске начнут действовать завтра
Автор фото: Александр Кожохин. Иллюстрация: inmozhaisk.ru

Новую схему движения грузовиков разрабатывали ученые СФУ с привлечением экспертного сообщества. Актуальной она станет сегодня в полночь, после того к со знаков снимут чехлы.

#НОВОСТИ
В ночь с 18 на 19 декабря 2020 года, ровно в полночь, в Красноярске начнет действовать новая схема движения грузовых автомобилей. Изменения коснутся ряда улиц в Центральном, Советском, Октябрьском и Свердловском районах — соответствующие знаки здесь уже установлены и ждут расчехления. На отдельных улицах движение грузовиков будет запрещено полностью, где-то тяжелым машинам можно будет работать в ночное время.
 
В частности, речь идет о следующих ограничениях:
 
Центральный и Советский районы:
  • ул. Караульная на участке от ул. 2-ая Брянская до ул. Чернышевского — ограничение грузового движения 15 тонн (круглосуточно);
  • ул. Караульная на участке от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая
  • ул. 9 Мая на участке от ул. Караульная до ул. Шумяцкого — ограничение грузового движения 15 тонн (с 06.00 до 22.00);
  • ул. Линейная, ул. Абытаевская, ул. Шахтеров — запрещено грузовое движение массой более 8 тонн (круглосуточно);
  • ул. Батурина, ул. 78-й Добровольческой Бригады, ул. Водопьянова, просп. Комсомольский, ул. Мате Залки, ул. Ястынская, просп. Металлургов, ул. Алексеева, ул. Молокова, ул. Партизана Железняка — запрещено движение грузового транспорта массой более 8 тонн (с 06.00 до 22.00).
Октябрьский и Свердловский районы:
  • пр. Свободный на участке от ул. Лесопарковая до ул. Л. Кецховели — ограничение грузового движения 3,5 тонны (круглосуточно);
  • Николаевский проспект, Николаевский мост, ул. М. Годенко — ограничение грузового движения 15 тонн (с 06.00 до 22.00);
  • ул. А. Киренского, ул. Партизанская, ул. Красной Армии, ул. Дубровинского — запрещено грузовое движение массой более 8 тонн (с 06.00 до 22.00).
Ограничения на движение большегрузов в Красноярске начнут действовать завтра 1
 
Более детально с новой схемой движения можно ознакомиться на сайте мэрии.
Ограничение движения большегрузов в городе — вещь необходимая, поскольку они создают немало сложностей другим участникам движения на неприспособленных дорогах и в часы пик. Но вводить их нужно очень аккуратно, учитывая интересы всех сторон — горожан и предпринимателей», — говорит представитель Федерации автовладельцев России в Красноярском крае Павел Стабров.
В мэрии уверяют, что именно этим и занималась специально созданная при муниципалитете рабочая группа, в которую вошли и представители бизнеса. Саму же схему разрабатывали ученые СФУ с привлечением экспертного сообщества.
 
По экспертным оценкам, ежедневно в Красноярск въезжают более 750 автотягачей с большегрузными полуприцепами, которые развозят партии товаров по предприятиям торговли.
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