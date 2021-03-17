Дорожным ремонтам в Красноярском крае увеличат финансирование

В региональном кабинете министров подготовили весеннюю корректировку бюджета. Речь идет о более чем 2 млрд рублей за два года. Теперь дело за сессией Заксобрания.

Финансирование дорожной отрасли Красноярского края в 2021-2022 года увеличат на 2,25 млрд рублей. Такие цифры заложены в весеннюю корректировку регионального бюджета, сообщили в региональном правительстве.

В частности, в 2021 году на 500 млн рублей будут увеличены расходы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также 452,7 млн рублей дополнительно пойдет на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Расходы по этой статье, запланированные на 2022 год, тоже увеличат — на 1,3 млрд рублей. Часть этих денег пойдет в том числе на внедрение интеллектуальных транспортных систем для автоматизации управления дорожным движением.

Как рассказали DK.RU в краевом Минтрансе, на какие объекты пойдут дополнительные средства, пока не ясно — вопрос, скорее всего, решится в мае этого года.

В целом, весенняя корректировка бюджета 2021 года предполагает увеличение его доходов на 1,9 млрд рублей (до 271,6 млрд), а расходов — на 11,2 млрд рублей (до 298,2 млрд). Дефицит бюджета после этих изменений увеличится на 9,4 млрд рублей. Теперь эту корректировку должны согласовать депутаты Законодательного Собрания Красноярского края на ближайшей сессии, которая состоится 18 марта.