Дороги Красноярского края благоустроят за 100 млн рублей

Речь идет о региональных и межмуниципальных автотрассах. Работы здесь будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На благоустройство региональных и межмуниципальных (между населенными пунктами) дорог в Красноярском крае в 2021 году потратят 100 млн рублей. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В рамках этих работ на трассах установят более 2 000 знаков, около 3 800 сигнальных столбиков и 17 км барьерного ограждения. Также на дороги нанесут 412 км свежей разметки.

Помимо этого будут отремонтированы 31 пешеходный переход и 30 автобусных остановок, на десятки из которых оборудуют наружным освещением.

Полый перечень объектов с указанием мест опубликован на сайте Краевого управления автодорог (КрУДор) .