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Дороги Красноярского края благоустроят за 100 млн рублей

Дороги Красноярского края благоустроят за 100 млн рублей
Иллюстрация: krudor.ru

Речь идет о региональных и межмуниципальных автотрассах. Работы здесь будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

#НОВОСТИ
На благоустройство региональных и межмуниципальных (между населенными пунктами) дорог в Красноярском крае в 2021 году потратят 100 млн рублей. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
 
В рамках этих работ на трассах установят более 2 000 знаков, около 3 800 сигнальных столбиков и 17 км барьерного ограждения. Также на дороги нанесут 412 км свежей разметки.
 
Помимо этого будут отремонтированы 31 пешеходный переход и 30 автобусных остановок, на десятки из которых оборудуют наружным освещением.
 
Полый перечень объектов с указанием мест опубликован на сайте Краевого управления автодорог (КрУДор).
 
Напомним, что в 2021 на ремонт региональных дорог Красноярского края потратят 1,5 млрд рублей, а на все дорожные программы, реализуемые в регоине в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — 6 млрд рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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