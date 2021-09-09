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Красноярских предпринимателей приглашают обсудить взаимоотношения с таможней

Красноярских предпринимателей приглашают обсудить взаимоотношения с таможней
Иллюстрация: пресс-служба агентства развития малого и среднего бизнеса Красноярского края

В Красноярск приезжает член Общественного совета таможенной службы России. На встрече он расскажет о том, чего ждать от службы в ближайшее время и соберет претензии предпринимателей.

#НОВОСТИ
Предпринимателей Красноярского края приглашают на встречу с членом Общественного совета при Федеральной таможенной службе (ФТС РФ), экспертом по импорту и экспорту Александром Дегтяревым.
Для предпринимателей это возможность через Общественный совет сообщить руководству таможенной службы о своих проблемах, внести предложения по улучшению таможенного администрирования», — говорят в агентстве развития малого и среднего бизнеса Красноярского края.
Представители МСП, ведущие внешнеэкономическую деятельность, смогут обратиться за защитой своих прав, если столкнулись с их нарушением со стороны таможни.
 
Помимо этого Дегтярев расскажет, чего ждать предпринимателям в 2021-2022 годах.
 
Состоится встреча 16 сентября 2021 года в Красноярске — на улице Красной Армии, 10 (ТЦ «Квант», 3-й этаж, «Точка кипения»). Начало в 11:00. Желающих принять участие просят предварительно зарегистрироваться на странице встречи.
 
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Деньги будут распределять по итогам уборочной кампании. Получат их лишь те, кто показал прирост урожайности по отношению к позапрошлогодним результатам.

 

Автор: Петр Савельев
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