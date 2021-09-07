Красноярским аграриям дадут почти 150 млн рублей на развитие экспорта рапса и сои

Деньги будут распределять по итогам уборочной кампании. Получат их лишь те, кто показал прирост урожайности по отношению к позапрошлогодним результатам.

По данным Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, с начала этого года аграриями региона за его пределы отправлено 130 тысяч тонн семян рапса. Из них более 54 тысяч — на экспорт, в основном в Белоруссию и Китай.

Чтобы нарастить этот объем, власти решили поддержать растениеводство в этом сегменте финансово, выделив 148 млн рублей (141 млн из федерального и 7 млн из краевого бюджетов).

Как пояснили DK.RU в Минсельхозе, по сути, это компенсация понесенных затрат. В том числе и связанных с увеличением пошлин на вывоз рапса и сои за пределы Таможенного союза. Распределяться средства будут после того, как закончится уборка.

Основное условие для получения поддержки — обеспечение прироста объёма производства семян рапса и сои в этом году по отношению к 2019 году. На бюджетные средства могут рассчитывать аграрии края, которые при посеве используют районированные кондиционные семена, соответствующие ГОСТу, а также вносят минеральные удобрения согласно расчетным планам агрохимслужбы», — говорит глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.

В аграрном министерстве также рассказали, что в этом году в Красноярском крае рапсом было засеяно 179,6 тысячи гектаров — это почти в 5,5 раза больше, чем было в 2016-м. В целом же, масличными культурами сейчас занято порядка 13% посевных площадей в регионе. В 2020 году местные аграрии собрали 270 тысяч тонн семян этих культур — это больше все в России.

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