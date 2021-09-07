Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.09
72,95
86,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярским аграриям дадут почти 150 млн рублей на развитие экспорта рапса и сои

Красноярским аграриям дадут почти 150 млн рублей на развитие экспорта рапса и сои
Иллюстрация: agrarheute.com

Деньги будут распределять по итогам уборочной кампании. Получат их лишь те, кто показал прирост урожайности по отношению к позапрошлогодним результатам.

#НОВОСТИ
По данным Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, с начала этого года аграриями региона за его пределы отправлено 130 тысяч тонн семян рапса. Из них более 54 тысяч — на экспорт, в основном в Белоруссию и Китай.
 
Чтобы нарастить этот объем, власти решили поддержать растениеводство в этом сегменте финансово, выделив 148 млн рублей (141 млн из федерального и 7 млн из краевого бюджетов).
 
Как пояснили DK.RU в Минсельхозе, по сути, это компенсация понесенных затрат. В том числе и связанных с увеличением пошлин на вывоз рапса и сои за пределы Таможенного союза. Распределяться средства будут после того, как закончится уборка.
Основное условие для получения поддержки — обеспечение прироста объёма производства семян рапса и сои в этом году по отношению к 2019 году. На бюджетные средства могут рассчитывать аграрии края, которые при посеве используют районированные кондиционные семена, соответствующие ГОСТу, а также вносят минеральные удобрения согласно расчетным планам агрохимслужбы», — говорит глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.
В аграрном министерстве также рассказали, что в этом году в Красноярском крае рапсом было засеяно 179,6 тысячи гектаров — это почти в 5,5 раза больше, чем было в 2016-м. В целом же, масличными культурами сейчас занято порядка 13% посевных площадей в регионе. В 2020 году местные аграрии собрали 270 тысяч тонн семян этих культур — это больше все в России.
 
Читайте также:
Фермерам Красноярского края раздадут 60 млн рублей на стартапы

Распределять деньги будут на грантовой основе. Подобная практика в регионе существует третий года. В этот раз обещают учесть пожелания властей районов, где планируют работать аграрии.

Красноярский край нарастил экспорт зерновых

Как говорят в краевом Россельхознадзоре, динамика могла быть и выше, но ее сдерживают новые пошлины на вывоз зерна, введеные Россией в конце прошлого года.

«Дары Малиновки» договариваются о сотрудничестве с пострадавшими пчеловодами

Компания решила не дожидаться результатов официального расследования гибели пчел в Боготольском районе и предложила пчеловодам помощь в восстановлении утраченной популяции.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентябряКрасноярск ожидает теплая вторая неделя сентября
  • Сергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском краеСергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском крае
  • Воздушная заправка: о чем красноярцы договаривались на ВЭФВоздушная заправка: о чем красноярцы договаривались на ВЭФ
  • «Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»«Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»
  • Красноярск входит в десятку кадровых городов-доноров страныКрасноярск входит в десятку кадровых городов-доноров страны
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.