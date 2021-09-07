Красноярским аграриям дадут почти 150 млн рублей на развитие экспорта рапса и сои
Деньги будут распределять по итогам уборочной кампании. Получат их лишь те, кто показал прирост урожайности по отношению к позапрошлогодним результатам.
Основное условие для получения поддержки — обеспечение прироста объёма производства семян рапса и сои в этом году по отношению к 2019 году. На бюджетные средства могут рассчитывать аграрии края, которые при посеве используют районированные кондиционные семена, соответствующие ГОСТу, а также вносят минеральные удобрения согласно расчетным планам агрохимслужбы», — говорит глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.
Распределять деньги будут на грантовой основе. Подобная практика в регионе существует третий года. В этот раз обещают учесть пожелания властей районов, где планируют работать аграрии.
Красноярский край нарастил экспорт зерновых
Как говорят в краевом Россельхознадзоре, динамика могла быть и выше, но ее сдерживают новые пошлины на вывоз зерна, введеные Россией в конце прошлого года.
«Дары Малиновки» договариваются о сотрудничестве с пострадавшими пчеловодами
Компания решила не дожидаться результатов официального расследования гибели пчел в Боготольском районе и предложила пчеловодам помощь в восстановлении утраченной популяции.