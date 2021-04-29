Молодые специалисты Красноярского края стали участниками акции «Открытые двери»

Акция краевой службы занятости направлена на знакомство молодых специалистов с работой предприятий края. Одни в результате уже получили работу, другие — определились с будущим трудоустройством.

Выпускникам рассказали о деятельности краевых предприятий, об условиях работы, возможностях и направлениях трудоустройства.

Так, студенты посетили краевую дорожно-эксплуатационную организацию, Назаровскую ГРЭС, Минусинскую кондитерскую фабрику, агрохолдинг «Сибиряк», Лесосибирский ЛДК № 1, АО «Уяржелезобетон», завод холодно-штампованных изделий и ООО «Красфан» и многие другие предприятия.

Свои вакансии выпускникам предложили Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний и Сибирская электронная таможня.

Чтобы ознакомиться с работой предприятия, выпускники могли не посещать его лично, а воспользоваться возможностью виртуальных экскурсий. Так, студенты посетили в онлайн-формате Красноярскую ТЭЦ-3, комплексный центр социального обслуживания населения, предприятие «Байкитэнерго».

По итогам акции работу получил 91 молодой специалист, 525 ребят зачислены в кадровый резерв.

В краевом агентстве труда и занятости населения рассказали, что для выпускников важно понимать, где они могут работать в будущем.