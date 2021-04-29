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Молодые специалисты Красноярского края стали участниками акции «Открытые двери»

Молодые специалисты Красноярского края стали участниками акции «Открытые двери»
Иллюстрация: pixabay.com

Акция краевой службы занятости направлена на знакомство молодых специалистов с работой предприятий края. Одни в результате уже получили работу, другие — определились с будущим трудоустройством.

#НОВОСТИ

Выпускникам рассказали о деятельности краевых предприятий, об условиях работы, возможностях и направлениях трудоустройства.

Так, студенты посетили краевую дорожно-эксплуатационную организацию, Назаровскую ГРЭС, Минусинскую кондитерскую фабрику, агрохолдинг «Сибиряк», Лесосибирский ЛДК № 1, АО «Уяржелезобетон», завод холодно-штампованных изделий и ООО «Красфан» и многие другие предприятия.

Свои вакансии выпускникам предложили Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний и Сибирская электронная таможня.

Чтобы ознакомиться с работой предприятия, выпускники могли не посещать его лично, а воспользоваться возможностью виртуальных экскурсий. Так, студенты посетили в онлайн-формате Красноярскую ТЭЦ-3, комплексный центр социального обслуживания населения, предприятие «Байкитэнерго».

По итогам акции работу получил 91 молодой специалист, 525 ребят зачислены в кадровый резерв.

В краевом агентстве труда и занятости населения рассказали, что для выпускников важно понимать, где они могут работать в будущем.

«Мероприятия акции ориентированы на знакомство молодежи с рынком труда и предприятиями, выступающими в качестве потенциальных работодателей», — рассказал руководитель агентства Виктор Новиков. 

 

Автор: Юлия Тарабан
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