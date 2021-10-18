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Красноярский край получил нового министра строительства

Красноярский край получил нового министра строительства
Иллюстрация: krskstate.ru

Им стал Михаил Рабушко. Ранее он занимал пост руководителя управления капительного строительства региона. Распоряжение о назначении подписал губернатор края Александр Усс.

#НОВОСТИ

Глава края поздравил Михаила Рабушко с назначением и обозначил ключевые задачи, которые ему предстоит решать на новой должности.

Так, руководитель региона отметил, что необходимо решить вопросы, связанные с жилищным строительством, аварийным жильем, а также обратить особое внимание на строительство социальных учреждений и решение проблем капитального ремонта:

Будем надеяться, что те амбициозные задачи, которые сейчас перед отраслью, Вы тоже решите успешно. Необходимо увеличивать объемы жилищного строительства, существенно сокращать площади аварийного жилья, запустить программу масштабного обновления Норильска, внедрять комплексный подход к развитию застраиваемых территорий», — отметил Александр Усс.

Ранее пост министр строительств занимал Сергей Козупица, однако в начале сентября его назначили заместителем председателя правительства Красноярского края.

Михаил Рабушко родился в 1976 году в городе Загорске Московской области. В 1997 году окончил Ярославское высшее финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева по специальности «Финансирование и экономика капитального строительства и промышленного производства».

С 2015 года возглавлял краевое управление капитального строительства. Является участником Губернаторского управленческого резерва.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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