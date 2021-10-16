Алексей Храмцов назначен министром образования Республики Тыва

Красноярский управленец и чиновник назначен министром образования в обновленном составе правительства республики.

Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва, объявил новые назначения в региональном правительстве. Алексей Храмцов, ранее отметившийся в должностях руководителя главного управления образования Красноярска и главы Мотыгинского района, теперь получил портфель министра образования Тывы. К своим обязанностям г-н Храмцов приступит с 18 октября.

Также ранее г-н Храмцов занимал должности исполнительного директора Ассоциации частных образовательных организаций Красноярского края, директора Красноярского института экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, начальника управления по воспитательной работе и реализации молодежных инициатив Сибирского ГУ им. Решетнева.

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