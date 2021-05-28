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Директор «Центра питания» увольняется в Красноярске

Директор «Центра питания» увольняется в Красноярске
Иллюстрация: krsk.aif.ru

Алексей Храмцов написал заявление на увольнение с должности директора «Центра питания», на котором отработал всего три месяца.

#НОВОСТИ

Причины увольнения г-н Храмцов пообещал прокомментировать в ближайшие дни.

В мэрии подтвердили, что заявление на увольнение принято.

На этом посту чиновник проработал всего три месяца. 

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Автор: Петр Савельев
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