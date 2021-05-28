Директор «Центра питания» увольняется в Красноярске
Алексей Храмцов написал заявление на увольнение с должности директора «Центра питания», на котором отработал всего три месяца.
Причины увольнения г-н Храмцов пообещал прокомментировать в ближайшие дни.
В мэрии подтвердили, что заявление на увольнение принято.
На этом посту чиновник проработал всего три месяца.
По теме
-
Руководить красноярским «Центром питания» будет экс-глава управления образования города
Прежний директор уволился устав от «противостояния с руководством Главного управления образования». Заявление он написал незадолго до отравления школьников.11.03.2021Новости ДККрасноярск
-
Красноярский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского вуза - закрылся
Учебное заведение работало в городе почти 25 лет. Теперь его студентам предстоит доучиваться либо в других вузах, либо в головном университете в Санкт-Петербурге.29.01.2021Новости ДККрасноярск
-
Лидеры частного образования в Красноярске объединились в ассоциацию
10 руководителей крупнейших учебных центров, частных детсадов и школ создали ассоциацию лидеров образовательных организаций Красноярского края. Это первый подобный опыт.23.10.2020Новости ДККрасноярск