Руководить красноярским «Центром питания» будет экс-глава управления образования города
Прежний директор уволился устав от «противостояния с руководством Главного управления образования». Заявление он написал незадолго до отравления школьников.
Директором красноярского «Центра питания», ответственного за недавние отравление школьников зараженными овощами, назначен Алексей Храмцов. Соответствующий приказ подписан 10 марта 2021 года.
Его скан Храмцов опубликовал у себя в Facebook, с припиской: «И это не фейк...».
До этого Алексей Храмцов занимал пост директора Красноярского института экономики (филиала частного Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики), который закрылся в конце января 2021 года. Еще ранее он без малого два года был главой Мотыгинского района, а с 2012 по 2015 год руководил главным управлением образования Красноярска, в ведении которого сейчас и находится «Центр питания».
Напомним, что скандал вокруг «Центра питания» разразился в конце февраля 2021 года, когда около сотни школьников отравились поставленной им едой. Позже выяснилось, что проблема была в овощах — они были заражены иерсиниозом. Прежний директор — Сергей Брусникин — уволился 19 февраля 2021 года по собственному желанию. Причиной он назвал «противостояние с руководством Главного управления образования, которое всячески противодействовало всем начинаниям, по приведению в порядок систему питания в школах».