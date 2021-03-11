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Руководить красноярским «Центром питания» будет экс-глава управления образования города

Руководить красноярским «Центром питания» будет экс-глава управления образования города
Иллюстрация: krsk.aif.ru

Прежний директор уволился устав от «противостояния с руководством Главного управления образования». Заявление он написал незадолго до отравления школьников.

#НОВОСТИ
Директором красноярского «Центра питания», ответственного за недавние отравление школьников зараженными овощами, назначен Алексей Храмцов. Соответствующий приказ подписан 10 марта 2021 года.
 
Его скан Храмцов опубликовал у себя в Facebook, с припиской: «И это не фейк...».
 
Руководить красноярским «Центром питания» будет экс-глава управления образования города 1
 
До этого Алексей Храмцов занимал пост директора Красноярского института экономики (филиала частного Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики), который закрылся в конце января 2021 года. Еще ранее он без малого два года был главой Мотыгинского района, а с 2012 по 2015 год руководил главным управлением образования Красноярска, в ведении которого сейчас и находится «Центр питания».
 
Напомним, что скандал вокруг «Центра питания» разразился в конце февраля 2021 года, когда около сотни школьников отравились поставленной им едой. Позже выяснилось, что проблема была в овощах — они были заражены иерсиниозом. Прежний директор — Сергей Брусникин — уволился 19 февраля 2021 года по собственному желанию. Причиной он назвал «противостояние с руководством Главного управления образования, которое всячески противодействовало всем начинаниям, по приведению в порядок систему питания в школах».
Автор: Евгений Волошинский
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