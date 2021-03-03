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В «Центре питания» Красноярска назвали вероятную причину отравления школьников

В «Центре питания» Красноярска назвали вероятную причину отравления школьников
Автор фото: Мирон Доровских. Иллюстрация: bashinform.ru

Проблема, возможно, кроется в овощах. Однако пока это лишь предварительная версия. Конечное заключение будет дано после расследования Роспотребнадзора.

#НОВОСТИ
Причиной отравления школьников в Красноярске возможно является салат из свежей моркови. Об этом заявила исполняющий обязанности директора муниципального «Центра питания» Анна Попова на заседании комиссии по социальному развитию красноярского Горсовета.
 
Напомним, что информация об отравлении детей появилась в конце февраля. Речь шла об учащихся 25 школ Советского и Октябрьского района Красноярска, у которых диагностировали иерсиниоз. По последним данным постадал 91 ребенок.
 
Школы, в которых произошла вспышка заболевания, обслуживает компания «Развитие». Как пояснил ее директор Константин Мукин, морковь для этого салата была доставлена на школьные пищеблоки напрямую со складов компании «Респект» и уже там из нее приготовили салат.
Вероятно это произошло 18 февраля 2021 года, но это предварительная версия. Окончательное заключение будет дано после завершения расследования Роспотребнадзора», — сказала Попова.
Добавим, что по факту отравления возбуждено два уголовных дела — по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).
Автор: Евгений Волошинский
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