Красноярский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского вуза - закрылся

Учебное заведение работало в городе почти 25 лет. Теперь его студентам предстоит доучиваться либо в других вузах, либо в головном университете в Санкт-Петербурге.

Красноярский институт экономики — филиал частного Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики — больше не будет работать. Об этом у себя в Facebook написал директор вуза Алексей Храмцов.

Как он рассказал DK.RU, такое решение принял учредитель вуза.

Причин этого шага нам никто не объяснил», — сказал Храмцов.

В самом университете оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, попросив направить запрос. Однако известно, что основным учредителем университета, которому принадлежит 38,47% уставного капитала, является Виктор Андреевич Гневко — полный тёзка основателя этого университета, почившего в феврале 2018 года (данные rusprofile.ru). Также среди учредителей есть еще два человека с такой же фамилией — им принадлежит по 3,85% уставного капитала каждому. В 2019 году (более поздних данных пока нет) университет заработал 2,3 млн рублей при выручке 781 млн. Какова доля в этих деньгах красноярского филиала, неизвестно.

Официально красноярский филиал университета прекратит работу 1 февраля 2021 года, сообщается на сайте института. В связи с этим его студентам предложили либо перевестись в другие вузы, либо продолжить обучение в головном университете. По словам Храмцова, 80% учащихся выбрали второй вариант.

Это не означает, что им нужно переезжать в Санкт-Петербург — сегодня достаточно технологий, чтобы учиться удаленно. Но вот студентам колледжа, существовавшего при институте, все же придется сменить место жительства», — рассказал он.

Напомним, что филиал Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики открылся в Красноярке в октябре 1996 года. В 1998 году он приобрел в собственность по адресу улица Академика Киренского, 70а, где и «прописался» на все время своего существования. Статус Красноярского института экономики он получил в 2005 году.