Лидеры частного образования в Красноярске объединились в ассоциацию

10 руководителей крупнейших учебных центров, частных детсадов и школ создали ассоциацию лидеров образовательных организаций Красноярского края. Это первый подобный опыт.

В аcсоциации будут заниматься стандартами качества именно в частном образовании, решать проблемы отрасли, а также реагировать на жалобы родителей и формировать списки недобросовестных организаций.

В объединение вошли детские сады «Лучик», «ТаняВаня», «7 гномов», «Сами с усами», «Дети будущего», «Азбука», центр детского досуга «Солнышко», центр доверительного семейного воспитания и начальная школа «Академия детства», красноярская общественная организация поддержки и развития дошкольного образования «Созвездие».

Эти образовательные учреждения посещают более полутора тысяч детей, в штате около 200 сотрудников. Все детские сады имеют лицензии.

Ассоциация уже прошла официальную регистрацию в Минюсте.

«От появления первой частной школы Владимира Ворожейкина и детского сада "Алые Паруса" прошло почти 20 лет до того момента, как администрация города в 2014 году вышла с инициативой покупки мест у частных дошкольных организаций, - сказал руководитель ассоциации Алексей Храмцов. - Несомненно, это дало новый импульс этому социальному бизнесу. Уверен, что именно частное образование - необходимый двигатель конкуренции, который в целом влияет на развитие всего образования в Красноярске».