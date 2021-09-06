Губернатор назначил Сергея Козупицу вице-премьером Красноярского края
Ранее он руководил региональным Министерством строительства. В новой должности Козупица продолжит курировать отрасль, также в его ведение перейдут вопросы ГО и ЧС.
Сергей Козупица будет станет заместителем председателя правительства Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Усс.
К исполнению новых должностных обязанностей Козупица приступил с 4 сентября 2021 года. До этого он января 2018-го руководил краевым Минстроем.
В качестве вице-премьера он продолжит курировать вопросы строительства и архитектуры в крае, также будет отвечать за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность и гражданскую оборону.
На этом посту Сергей Козупица сменил Анатолия Цыкалова, ушедшего в отставку по собственному желанию.
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