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Загородный поселок у озера Мясокомбинат в Красноярске будет строить «Культбытстрой»

озеро Мясокомбинат, вид с места будущего строительства
озеро Мясокомбинат, вид с места будущего строительства. Иллюстрация: gornovosti.ru

Аукцион на право арендовать полсотни гектаров земли у государственной корпорации «ДОМ.РФ» состоялся на прошлой неделе. В результате нашелся только один желающий.

#НОВОСТИ
Красноярская строительная компания «Культбытсрой» (КБС) будет застраивать землю вблизи северо-западного выезда из Красноярска. Такая информация опубликована на сайте госкорпорации «ДОМ.РФ», которая владеет этим участком.
 
Площадь, которая пойдет под застройку, составляет 51 гектар. По документам здесь можно построить 140-290 тысяч кв. метров малоэтажного жилья. Делать это придется в рамках комплексного развития территории, а значит нужно возвести еще и объекты инженерной и социальной инфраструктуры.
 
Как сказано в документах торгов, КБС оказалась единственной компанией, пожелавшей потягаться за эту землю. Поэтому контракт был заключен с ней — как с единственным поставщиком. Соответственно, за право строить на земле госкорпорации, красноярским строителям придется заплатить 4% построенного здесь жилья.
 
Закончить стройку в этом месте нужно за 10 лет.
 
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Автор: Петр Савельев
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