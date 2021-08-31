Загородный поселок у озера Мясокомбинат в Красноярске будет строить «Культбытстрой»

Аукцион на право арендовать полсотни гектаров земли у государственной корпорации «ДОМ.РФ» состоялся на прошлой неделе. В результате нашелся только один желающий.

Красноярская строительная компания «Культбытсрой» (КБС) будет застраивать землю вблизи северо-западного выезда из Красноярска. Такая информация опубликована на сайте госкорпорации «ДОМ.РФ», которая владеет этим участком.

Площадь, которая пойдет под застройку, составляет 51 гектар. По документам здесь можно построить 140-290 тысяч кв. метров малоэтажного жилья. Делать это придется в рамках комплексного развития территории, а значит нужно возвести еще и объекты инженерной и социальной инфраструктуры.

Как сказано в документах торгов, КБС оказалась единственной компанией, пожелавшей потягаться за эту землю. Поэтому контракт был заключен с ней — как с единственным поставщиком. Соответственно, за право строить на земле госкорпорации, красноярским строителям придется заплатить 4% построенного здесь жилья.

Закончить стройку в этом месте нужно за 10 лет.

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