Шоссе Красноярск-Элита расширят за 0,5 млрд рублей
Участок магистрали Красноярск-Элита протяженностью 8 км станет четырехполосным с развязками, оснастят освещением и надземным пешеходным переходом.
Кроме того, будет возведен новый мост через р. Бугач.
На первом этапе планируется строительство одноуровневой развязки стоимостью 534,8 млн рублей на перекрестке Красноярск-Элита и Еловое-ст. Минино, которое должно быть сдано в эксплуатацию в августе 2022 года. Подрядчик уже определен.
Следующий этап — строительство моста через Бугач и модернизация шоссе — магистраль получит 4 полосы, ограждения, остановки, освещение, тротуары и надземный пешеходный переход.
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