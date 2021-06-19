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Шоссе Красноярск-Элита расширят за 0,5 млрд рублей

Шоссе Красноярск-Элита расширят за 0,5 млрд рублей
Иллюстрация: 2gis.ru

Участок магистрали Красноярск-Элита протяженностью 8 км станет четырехполосным с развязками, оснастят освещением и надземным пешеходным переходом.

#НОВОСТИ

Кроме того, будет возведен новый мост через р. Бугач.

На первом этапе планируется строительство одноуровневой развязки стоимостью 534,8 млн рублей на перекрестке Красноярск-Элита и Еловое-ст. Минино, которое должно быть сдано в эксплуатацию в августе 2022 года. Подрядчик уже определен.

Следующий этап — строительство моста через Бугач и модернизация шоссе — магистраль получит 4 полосы, ограждения, остановки, освещение, тротуары и надземный пешеходный переход.

Шоссе Красноярск-Элита расширят за 0,5 млрд рублей 1

 

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Автор: Петр Савельев
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