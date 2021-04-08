Объявлен тендер на продолжение строительства обхода Канска
ФАУ «Енисей» объявило конкурс по выбору генерального подрядчика на окончание строительства обхода Канска в Красноярском крае.
Госконтракта состоит из 2,3 млрд рублей федерального бюджета. Подвести итоги планируется в конце апреля. Окончание работ — 15 октября 2023 года, — сообщает Ъ.
Ранее подряд выиграла компания «Сибмост», однако работы выполнены не были, а «Сибмост» признан банкротом в мае 2020, оставшись должным кредиторам порядка 8 млрд рублей.
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