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Романтический нейминг: в мэрии занялись переименованием

Романтический нейминг: в мэрии занялись переименованием
Иллюстрация: Yandex

В администрации Красноярска решили дать новые имена ряду внутригородских объектов. Более благозвучные и экологичные

#НОВОСТИ

Впрочем, речь идет не только о ренейминге, но и новом названии для парка в микрорайоне Солнечный. Его решили назвать романтически — «Солнечная поляна».

Что касается переименований, то они коснулись автобусных остановок. Так? невыразительный «Мебельный магазин» теперь зовется  «Переулок Речной». Привычная «Сопка» стала «Экопарк «Гремячая грива». Неблагозвучный «Мясокомбинат» превратился в «Озеро-парк», а задвоенный «Мясокомбинат (ул. Норильская)» в «Молодежную».

Автор: Петр Савельев
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