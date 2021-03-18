Романтический нейминг: в мэрии занялись переименованием

В администрации Красноярска решили дать новые имена ряду внутригородских объектов. Более благозвучные и экологичные

Впрочем, речь идет не только о ренейминге, но и новом названии для парка в микрорайоне Солнечный. Его решили назвать романтически — «Солнечная поляна».

Что касается переименований, то они коснулись автобусных остановок. Так? невыразительный «Мебельный магазин» теперь зовется «Переулок Речной». Привычная «Сопка» стала «Экопарк «Гремячая грива». Неблагозвучный «Мясокомбинат» превратился в «Озеро-парк», а задвоенный «Мясокомбинат (ул. Норильская)» в «Молодежную».