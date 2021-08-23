У озера «Мясокомбинат» в Красноярске построят малоэтажный микрорайон

Госкорпорация «ДОМ.РФ» выставила на торги за право аренды два участка земли вблизи улицы Острожная. Рассчитываться победитель будет построенной жилплошадью.

У озера «Мясокомбинат», что в Октябрьском районе Красноярска, появится новый микрорайон. Участки земли под него, принадлежащие госкорпорации «ДОМ.РФ» выставлены на торги за право арендовать их.

Сама земля расположена вне границ города, но в непосредственной близости от улиц Острожная и Калинина, напротив — на другом берегу озера — деревня Минино.

Общая площадь обоих участков составляет чуть меньше 510 тысяч кв. м.. Разрешенный вид использования: малоэтажное жилое строительство. Согласно разъяснениям «ДОМ.РФ», застроить жильем можно будет порядка 140 тысяч кв.м., а остальное станет частью так называемого комплексного освоения (инфраструктура и т.п.) — соответственно участки придется предварительно размежевать. Общая же площадь жилья, которую можно здесь построить, составляет порядка 250 тысяч кв.м. Срок реализации проекта — 10 лет.

Продаваться земля будет одним лотом. Прием заявок от желающих заканчивается сегодня. Дата аукциона: 27 августа 2021 года. Победителю, в качестве арендной платы, придется передать «ДОМ.РФ» часть построенной жилплощади. Какую именно — и решит аукцион. Стартуют же торги с 4%.