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В Красноярске отремонтируют северо-западный выезд из города

район ул. Калинина, 169/10, 2019 год
район ул. Калинина, 169/10, 2019 год. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Дополнительное финансирование городу выделил в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас мэрия начинает искать подрядчика.

#НОВОСТИ
Речь идет об участке дороги от улицы Калинина, 169/10 до улицы Норильская, 18ж. Как сообщили в мэрии Красноярска, здесь планируют заменить асфальтобетонное покрытие и бордюры, отремонтировать тротуары и остановки, установить два новых светофора (действующий сейчас перенесут — куда, не уточняется).
 
В Красноярске отремонтируют северо-западный выезд из города 1
Проектно-сметную документацию подготовили заранее. В ближайшие дни на электронной площадке госзакупок начнут искать подрядчика для проведения работ. Начальная цена контракта — чуть больше 70 миллионов рублей», — говорят в администрации города.
Все работы должны завершиться до наступления холодов.
 
Помимо этой дороги, в 2021 году в Красноярске, в рамках нацпроекта, ремонтируется улица Павлова, перекресток Монтажников и Алеши Тимошенкова, а в скором времени возьмутся за Маерчака (ее чинить будут два сезона).
 
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Автор: Петр Савельев
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