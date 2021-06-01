В Красноярске проведут масштабную оптимизацию на дорогах
В мэрии заявили «о масштабной оптимизации на дорогах». Планируется расширить дороги и построить много новых парковок.
В 2021 году власти Красноярска намерены оптимизировать 18 ключевых участков, что позволит при минимальных условиях улучшить качество и увеличить пропускную способность городских магистралей.
На ул. Матросова в районе поворота на ул. Семафорную на участке под железнодорожным путепроводом появится дополнительная полоса, подпорная стена длиной около 150 метров и пешеходный тротуар. В настоящее время разрабатывается ПСД. Работы начнутся после проведения запланированных работ по ремонту тепловых сетей.
Дорогу к Николаевской сопке расширят в тех местах, где нет возможности разместить хотя бы минимальный тротуар. Здесь сделают дополнительные насыпи. После этого рабочие установят бортовые камни, а всю дорогу заасфальтируют.
Также заказан проект расширения участка ул. Семафорной от Матросова до Судостроительной. До 15 июля специалистам необходимо предложить оптимальные решения по улучшению пропускной способности дороги.
Запланированы новые парковочные карманы у основного корпуса Глазного центра, парка «Светлый», поликлиники № 7 и детского сада в микрорайоне «Слобода Весны».
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