«Аэрофлот» открыл региональный хаб в Красноярске

Это второй подобный авиаузел компании в стране и первый, который национальный перевозчик запустил в территориях. Пока в его рамках будут совершаться полеты по пяти направлениям.

Самолеты компании «Аэрофлот» теперь будут базироваться в Красноярске — на базе аэропорта города открылся хаб авиакомпании.

О своем намерении создать в Красноярске авиахаб нацперевозчик заявил еще в 2019 году. Началом его работы тогда назывался 2020 год, но в связи с пандемией COVID-19 запуск отложили до 2021-го. Сегодня в аэропорту Красноярск прошла церемония открытия хаба.

По словам генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, пока в Красноярске будет базироваться три Boeing-737.

В дальнейшем число воздушных судов пополнится самолетами Sukhoi SuperJet. В зависимости от пассажиропотока мы готовы забазировать до пяти подобных бортов», — сказал Полубояринов.

В рамках хаба «Аэрофлот» будет летать по пяти направлениям: в Краснодар, Сочи, Симферополь, Благовещенск и Иркутск. Полеты стартуют завтра — первый рейс уйдет в Приморье. С восстановлением международного сообщения перечень направлений пополнится Китаем. Также в планах расширение географии полетов как внутри страны, так и за рубеж.

Каковы плановые показатели хаба по пассажиропотоку, руководитель нацперевозчика не уточнил, но пояснил, что выход на них планируется в 2022-2023 годах (в зависимости опять же от восстановления полетов за границу). Этим же летом компания планирует перевезти по означенным направлениям до 100 тысяч пассажиров.

Присутствовавший на церемонии губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что открытие хаба — это значимое событие для региона.

Благодаря этом связующая, интегрирующая роль Красноярска в социально-экономическом развитии страны и Сибири получит свои предметные очертания», — сказал он.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе аэропорта Красноярск, в дальнейшем на его базе будет создана дополнительная инфраструктура для более «глубокого» обслуживания самолетов «Аэрофлота», что станет следующим этапом развития хаба компании.

Добавим, что хаб в Красноярске - это первый подобный авиаузел, который «Аэрофлот» открыл в регионах России. До этого единственным аэропортом базирования самолетов компании был «Шереметьево».