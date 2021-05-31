Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.05
73,58
89,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Аэрофлот» открыл региональный хаб в Красноярске

«Аэрофлот» открыл региональный хаб в Красноярске
Автор фото: Александр Паниотов. Иллюстрация: Культура24

Это второй подобный авиаузел компании в стране и первый, который национальный перевозчик запустил в территориях. Пока в его рамках будут совершаться полеты по пяти направлениям.

#НОВОСТИ
Самолеты компании «Аэрофлот» теперь будут базироваться в Красноярске — на базе аэропорта города открылся хаб авиакомпании.
О своем намерении создать в Красноярске авиахаб нацперевозчик заявил еще в 2019 году. Началом его работы тогда назывался 2020 год, но в связи с пандемией COVID-19 запуск отложили до 2021-го. Сегодня в аэропорту Красноярск прошла церемония открытия хаба.
 
По словам генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, пока в Красноярске будет базироваться три Boeing-737.
В дальнейшем число воздушных судов пополнится самолетами Sukhoi SuperJet. В зависимости от пассажиропотока мы готовы забазировать до пяти подобных бортов», — сказал Полубояринов.
В рамках хаба «Аэрофлот» будет летать по пяти направлениям: в Краснодар, Сочи, Симферополь, Благовещенск и Иркутск. Полеты стартуют завтра — первый рейс уйдет в Приморье. С восстановлением международного сообщения перечень направлений пополнится Китаем. Также в планах расширение географии полетов как внутри страны, так и за рубеж.
 
Каковы плановые показатели хаба по пассажиропотоку, руководитель нацперевозчика не уточнил, но пояснил, что выход на них планируется в 2022-2023 годах (в зависимости опять же от восстановления полетов за границу). Этим же летом компания планирует перевезти по означенным направлениям до 100 тысяч пассажиров.
 
Присутствовавший на церемонии губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что открытие хаба — это значимое событие для региона.
Благодаря этом связующая, интегрирующая роль Красноярска в социально-экономическом развитии страны и Сибири получит свои предметные очертания», — сказал он.
Как рассказали DK.RU в пресс-службе аэропорта Красноярск, в дальнейшем на его базе будет создана дополнительная инфраструктура для более «глубокого» обслуживания самолетов «Аэрофлота», что станет следующим этапом развития хаба компании.
 
Добавим, что хаб в Красноярске - это первый подобный авиаузел, который «Аэрофлот» открыл в регионах России. До этого единственным аэропортом базирования самолетов компании был «Шереметьево».
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Раз в 100 лет: Енисейский каскад ГЭС резко наращивает объемы сброса водыРаз в 100 лет: Енисейский каскад ГЭС резко наращивает объемы сброса воды
  • «Изымают документы»: в агентство госимущества Красноярского края нагрянули силовики«Изымают документы»: в агентство госимущества Красноярского края нагрянули силовики
  • Константин Егоров останется под стражей до конца июляКонстантин Егоров останется под стражей до конца июля
  • Директор «Центра школьного питания» увольняется в КрасноярскеДиректор «Центра школьного питания» увольняется в Красноярске
  • ТОП-8 зарплат главврачей больниц Красноярского краяТОП-8 зарплат главврачей больниц Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.