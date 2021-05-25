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Аэрофлот запускает в Красноярске новый хаб и распродажу билетов в половину цены

Аэрофлот запускает в Красноярске новый хаб и распродажу билетов в половину цены
Иллюстрация: sreda24.ru

Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов со скидкой 50% из Красноярска — в Москву, Благовещенск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Краснодар и Сочи.

#НОВОСТИ

Акция проводится в преддверии открытия хаба в Красноярске, полеты из которого начнутся с 1 июня, — сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».

Приобрести билеты с заветной скидкой можно до 28 мая 2021 года. Скидка распространяется на период с 1 июня по 30 октября 2021 года.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Тарифы включают все сборы.

Также специальные тарифы доступны пассажирам, планирующим транзитные перелеты с пересадкой в Красноярске, между:

  • Иркутском и Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем;
  • Благовещенском и Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем;
  • Владивостоком и Санкт-Петербургом, Сочи и Краснодаром.

Перелет может быть совершен на собственных рейсах, так и рейсах «Россия» и «Аврора», выполняемых под управлением «Аэрофлота» (код SU).

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Автор: Петр Савельев
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