Аэрофлот запускает в Красноярске новый хаб и распродажу билетов в половину цены
Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов со скидкой 50% из Красноярска — в Москву, Благовещенск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Краснодар и Сочи.
Акция проводится в преддверии открытия хаба в Красноярске, полеты из которого начнутся с 1 июня, — сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».
Приобрести билеты с заветной скидкой можно до 28 мая 2021 года. Скидка распространяется на период с 1 июня по 30 октября 2021 года.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Тарифы включают все сборы.
Также специальные тарифы доступны пассажирам, планирующим транзитные перелеты с пересадкой в Красноярске, между:
- Иркутском и Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем;
- Благовещенском и Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем;
- Владивостоком и Санкт-Петербургом, Сочи и Краснодаром.
Перелет может быть совершен на собственных рейсах, так и рейсах «Россия» и «Аврора», выполняемых под управлением «Аэрофлота» (код SU).
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