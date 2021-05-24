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Новые рейсы из аэропорта Красноярск этим летом: хоть на север, хоть на юг

Новые рейсы из аэропорта Красноярск этим летом: хоть на север, хоть на юг
Автор фото: Олеся Ленкова. Иллюстрация: www.kja.aero/

Авиакомпании продолжают открывать новые направления полетов. Стало известно о новом международном рейсе «Уральских авиалиний» и расширении полетной программы КрасАвиа в партнерстве с NordStar.

#НОВОСТИ

Как сообщила пресс-служба аэропорта Красноярск, уже начаты продажи билетов на направления внутри Красноярского края, полеты обеспечивают КрасАвиа и NordStar. С 28 мая в расписании появляются рейсы на Туруханск по понедельникам и пятницам, с июля к ним добавятся полеты по вторникам и воскресеньям. 2 июня запускаются рейсы в Северо-Енисейский, до 24 июня – только в среду, после 24 июня – во вторник, среду и четверг.

В конце лета авиакомпании начнут летать в Игарку (с 27 августа по понедельникам, средам и пятницам) и Подкаменную Тунгуску (по вторникам и четвергам).

Также можно будет улететь в Иркутск (с 1 июня по вторникам) и в Братск (с 23 июня по средам и субботам).

Напомним, с 4 июня по маршруту Красноярск-Иркутск начинает летать «Аэрофлот».

«Уральские авиалинии» же запускают новый международный маршрут – прямой рейс Красноярск-Баку, перелеты будут выполняться с 5 июня по субботам.

 

Автор: Петр Савельев
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