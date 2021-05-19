«Аэрофлот» открывает рейсы Красноярск-Иркутск

Первый рейс назначен на 4 июня, полеты будут выполняться ежедневно на самолете Boeing 737. Пока в расписании маршрут заявлен до 30 октября – окончании действия летнего расписания.

В июне вылет из Красноярска запланирован на 9.15, дорога займет 1 час 40 минут, в Иркутске лайнер совершит посадку в 11.55 местного времени. Обратный вылет в 13.15, прилет в Красноярск – в 14.05. Напомним, разница во времени между Красноярском и Иркутском – плюс один час.

С 1 июля время вылета сдвинется: из Красноярска в 10.30, из Иркутска – в 14.40.

Сейчас на сайте «Аэрофлота» можно купить билет на июнь за 4392 рубля в одну сторону (без багажа). Стоимость перелета бизнес-классом начинается от 25 тысяч рублей.