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«Аэрофлот» открывает рейсы Красноярск-Иркутск

«Аэрофлот» открывает рейсы Красноярск-Иркутск
Иллюстрация: www.aeroflot.ru

Первый рейс назначен на 4 июня, полеты будут выполняться ежедневно на самолете Boeing 737. Пока в расписании маршрут заявлен до 30 октября – окончании действия летнего расписания.

#НОВОСТИ

В июне вылет из Красноярска запланирован на 9.15, дорога займет 1 час 40 минут, в Иркутске лайнер совершит посадку в 11.55 местного времени. Обратный вылет в 13.15, прилет в Красноярск – в 14.05. Напомним, разница во времени между Красноярском и Иркутском – плюс один час.

С 1 июля время вылета сдвинется: из Красноярска в 10.30, из Иркутска – в 14.40.

Сейчас на сайте «Аэрофлота» можно купить билет на июнь за 4392 рубля в одну сторону (без багажа). Стоимость перелета бизнес-классом начинается от 25 тысяч рублей.

 

Автор: Петр Савельев
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