Первый посткарантинный рейс в Египет из Красноярска улетел при полной загрузке

О том, что это направление скоро опять откроется стало известно в конце апреля, когда ANEX Tour начал продавать путевки в Каир, а AZUR air запланировал под них рейсы.

Все билеты на сегодняшний рейс Красноярск — Каир были раскуплены туристами. Об этом рассказали в аэропорту Красноярск.

Напомним, что о возобновлении с 4 мая 2021 года авиасообщения с Египтом стало известно в конце апреля. Об этом объявил ANEX Tour, начав продавать путевки. В Красноярске их стоимость начиналась со 112 тысяч рублей — это самая высокая цена среди четырех городов РФ, откуда туроператор собирался летать в Каир самолетами родственного перевозчика AZUR air.

Следующий рейс в столицу Египта отправится из Красноярска 11 мая. Далее они так и будут совершаться еженедельно по вторникам. Вплоть до 26 октября 2021 года.

Добавим также, что отправляющимся в Каир при себе нужно иметь распечатанный и проштампованный оригинал сертификата c результатами ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до момента прилета и составленного на двух языках — английском и арабском. Он должен быть выдан официальной специализированной лабораторией и заверен живой печатью, а также содержать QR код. В самом сертификате должно быть указано, какой тип образца был взят и какой это тест (RT — PCR).