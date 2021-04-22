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«На майские к пирамидам» — из Красноярска стартуют прямые рейсы в Египет

«На майские к пирамидам» — из Красноярска стартуют прямые рейсы в Египет
Иллюстрация: blogspot.com

Путевки продает компания ANEX Tour. В Красноярске они оказались самыми дорогими. Летать будут раз в неделю самолетами «дружественной» туроператору компании AZUR air.

#НОВОСТИ
Прямые рейсы из Красноярска в Каир стартуют 4 мая 2021 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, со ссылкой на Telegram-канал туроператора ANEX Tour, который и будет продавать путевки.
 
Их стоимость начинается от 112 тысяч рублей на двоих. В нее входит перелет туда и обратно, групповой трансфер, проживание и питание.
Важной частью региональной программы в Каир является возможность перебронирования на египетское направление туров, отмененных в связи с ограничениями полетов в Турцию и Танзанию», — цитирует АТОР сообщение компании.
Судя по данным на сайте аэропорта Красноярск, стартующая в мае программа продлится до 8 июня 2021 года. После небольшого перерыва она возобновится, судя по всему, ради двух рейсов — 15 и 22 июня. Третий этап стартует 29 июня и продлится до 26 октября.
 
Все рейсы будут совершаться на Boeing 757-200. Вылет из Красноярска в 10:30. Прилет в Каир — в 13:50. В стоимость перелета включена ручная кладь (до 5 кг) и багаж (до 10 кг). Все рейсы заявлены как регулярные, но купить билеты, не приобретая тур, сейчас нельзя — при попытке заказа сайт авиакомпании сообщает, что на указанную дату рейсов не запланировано.
 
Помимо Красноярска, ANEX Tour начнет возить туристов в Египет еще из трех городов — Екатеринбурга (с 1 мая), Казани (с 3 мая) и Новосибирска (с 6 мая). Причем красноярские туры — самые дорогие из заявленных. Так, для новосибирцев минимальная цена поездки составит 106 тысяч рублей на двоих, для екатеринбуржцев — 90 тысяч, а для жителей Казани — 81 тысячу.
Автор: Евгений Волошинский
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